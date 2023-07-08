黃國昌汐止4樓透天厝「頂樓加蓋」　張錦豪：雨遮嚴重超出建築線

▲張錦豪收到民眾陳情，指黃國昌汐止四樓透天厝頂樓加蓋。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員張錦豪）

記者詹宜庭／台北報導

前立委黃國昌將舉辦「公平正義救台灣」遊行，號召民眾走上凱道訴求司法正義、落實居住正義，但是近期卻身陷「菜園變停車場」爭議。對此，新北市議員張錦豪更加碼爆料，他收到民眾陳情，指黃國昌位於汐止的四樓透天厝有頂樓加蓋，而且雨遮嚴重超出建築線。

黃國昌日前在臉書開箱他與家人的23筆不動產，提及財產登記的8筆建物，其實是2間房子，一間是汐止的四層樓透天厝，那是他與父母住了幾十年的家；一間是老婆結婚時買在板橋的二十幾坪店面，目前是老婆娘家在用。

不過，張錦豪則透過臉書發文指出，有民眾陳情，反酸「這五樓鐵皮屋整層，可能有人忘記申報，在此必須提醒一下。好吧！也許就當作屋主他的畸零地停車場忘了種菜，這頂樓有種菜需求就算了，但是一般頂樓都只有加高，這五樓鐵皮屋還加寬，雨遮嚴重超出建築線，這就比較特別了。」

貼文下方有網友留言諷刺「老實講，我沒有那麼清楚，因為我根本沒有在管」、「媽媽裝的啦！人家平常都沒有上去頂樓，不知情」、「行政院長不用負責嗎？太離譜了，真的太離譜了！」、「他會不會說頂加是30年前蓋的？這種可以不申報嗎？知法玩法的人還妄想當法務部長」、「第一次看到這種違建還變寬的！」