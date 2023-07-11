夏日新竹風~帆船體驗營活動　南寮漁港熱情登場

▲「112年運動i台灣2.0計畫-竹市愛運動」夏日新竹風-帆船體驗營活動今年7月2日及8日9日在新竹市南寮舊漁港舉辦。（圖／新竹市體育會帆船委員會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

由新竹市政府主辦、教育部體育署指導、新竹市體育會帆船委員會承辦的「112年運動i台灣2.0計畫-竹市愛運動」夏日新竹風-帆船體驗營活動今年7月2日及8日9日在新竹市南寮舊漁港舉辦。新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮表示，6月15號中午開放報名後才3分鐘420位名額馬上額滿，活動更是吸引來自全台各地的民眾，外縣市比例將近5成，間接推廣竹市觀光產業及城市交流。

連日的活動雖然氣溫非常熱，不過還是擋不住需多家長帶著小朋友一起享受新竹風體驗搭乘帆船的樂趣，帆船運動是結合了各項技能的運動，除了體力操作技巧外，也需要懂得風向、海象、氣象、繩結 等知識，大型船隻需要培養團隊默契，個人船隻則需敏銳判斷，這項運動除了健身也可以提升 生活智慧。

▲▼420位名額報名開始3分鐘全數額滿。





本次活動除了讓民眾體驗搭乘帆船外，也有風浪板、獨木舟、橡皮艇、攀岩機等讓民眾體驗，且活動開始也有水上安全及CPRAED教學活動內容非常多元。孫主委表示，希望藉由舉辦這樣的帆船體驗,能以戲水安全自救救人為課程核心，同時推廣帆船運動，並結合本市觀光休閒產業特色，推展運動休閒，也協助海洋清潔與宣導海洋教育，藉由親近大海讓更多人愛護地球。