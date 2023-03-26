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大鵬灣帆船生活節4／1登場！嗨爆一個月「從日出玩到日落」

▲「2023大鵬灣帆船生活節」將於4月1日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場。（圖／觀光局）

▲「2023大鵬灣帆船生活節」將於4月1日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

年度觀光及遊艇活動的國際盛事「2023大鵬灣帆船生活節」將於4月1日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場，今年將活動從原本十天延長至三十天，現場提供免費親子遊具設施，可讓遊客從日出玩到日落，從海上樂到廣場，吃、喝、玩、樂樣樣不容錯過。

觀光局表示，今年除延長活動日期，並大膽創新規劃網路有獎票選全國遊艇遊程，並將號稱「東津巨蛋」的濱灣之心打造定時光影展演，及現場提供免費親子遊具設施，整體活動以策展概念注入創意展演藝術、屏東觀光圈市集與小旅行，可讓遊客從日出玩到日落，從海上樂到廣場，吃、喝、玩、樂樣樣不容錯過。

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▲「2023大鵬灣帆船生活節」將於4月1日在大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場。（圖／觀光局）

▲「2023大鵬灣帆船生活節」活動從原本十天延長至三十天。（圖／觀光局）

「大鵬灣帆船生活節」為臺灣遊艇帆船產業一年一度的大盛會，目前全台取得遊艇駕照已突破兩萬五千人，較民國一零三年的二零四九人成長超過十倍，可見國人愈來愈有意願參與遊艇活動。

今年度更為加強遊艇活動之行銷推廣，使其更大眾化及促進觀光發展，特別結合大鵬灣遊艇及觀光業者共同合作推廣，內容包含持有動力小船駕駛執照之國人到大鵬灣體驗遊艇自駕、一般遊客安排遊艇導覽及搭乘體驗，更首度推出網路票選遊艇遊程比賽，以結合遊艇及周邊觀光景點之遊程，行銷遊艇及觀光產業。

觀光局表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，除了型塑大鵬灣遊艇港目標，並做為南臺灣最亮眼海洋休閒度假園區；同時，也與屏東縣政府合作行銷屏東觀光圈產業特色，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣，讓台灣觀光品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

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