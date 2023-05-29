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【廣編】翹首迎接　首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽

翹首迎接　首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE榮幸宣佈，首屆「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽即將揭開戰幕。賽事創始人Richard Mille表示，經典帆船見證了數個世紀的精湛工藝、薪火相傳和悠久傳統，這項賽事是為了讓世人罕見的造船工藝重見天日。 6月10日至25日，參賽船隻將從英國法爾茅斯向法國勒阿弗爾進發，途經達特茅斯和考斯兩大帆船勝地。

「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽力圖重現戰前英國帆船賽輝煌的黃金歲月與時代精神，這些帆船具有重要的文物價值。賽事主辦者William Collier說，RICHARD MILLE盃經典帆船賽旨在促使世人對這些具有代表性的純手工帆船有更深刻的理解。

Richard Mille提到，僅僅光靠修復遠遠不夠，這些帆船需要一個能夠蓬勃發展的環境，這就是邀請帆船俱樂部共同參與的原因，參賽者得以融入真正的戰前時代精神。

共15艘參賽帆船誕生於19世紀末至1930年代末，它們將參加多桅縱帆船和獨桅縱帆船兩個級別的比賽。RICHARD MILLE品牌摯友Pierre Casiraghi亦將攜摩納哥帆船俱樂部傳奇旗艦Tuiga參賽。

賽事獎盃由英國著名珠寶商Garrard專門製作，高達一公尺。獎盃的迎風造型似乎在向高貴優雅、乘風而行的帆船致敬。「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽彰顯了品牌對卓越品質的堅定承諾及對海洋世界的濃厚興趣，首屆比賽代表著經典競技帆船運動邁入新時代。
 

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