好市多「也賣吳寶春吐司」　她見價格親民！網逆風吵翻了

▲吳寶春吐司在好市多悄悄開賣 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

好市多不時有新品上架！一名妹子驚呼，意外在麵包專區看到吳寶春吐司，而她買回去試吃，表示吃起來綿密且價格親民，因此大力給推。文章曝光後，網友風向卻大變，直言「不買吳寶春很久了」、「撇開政治，這款真的不好吃」、「你是不是對價格親民有什麼誤會？」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，昨（10）日在麵包專區看到有新品上架，居然是「吳寶春的黑糖（核桃）吐司」，於是心動買了2條打算當早餐。

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到家後，原PO忍不住嚐鮮一番，果真沒讓她失望，「超級好吃的，價格又很親民！」根據價牌顯示，吐司為2入裝，價格為135元。

文章曝光後，部分網友回應，「好便宜，下次也來買看看」、「昨天才去居然沒看到」、「這價錢可以耶，比他店裡便宜多了」、「改天買來吃看看」、「口味偏重還是清淡呢」。原PO則回應，「麵包蠻綿密的」。

然而留言串中，其他網友卻逆風吵翻，「Costco去年就有開賣月餅」、「一條麵包...各自表述」、「說真的，吳寶春的麵包難吃又貴，之前超市上架吳寶春聯名的麵包就買過了，沒那個價值」、「撇開政治，這款真的不好吃」、「你是不是對價格親民有什麼誤會？」「不買吳寶春很久了」、「市面上比吳保春的麵包還要好吃的很多耶」。對此，原PO則無奈強調「不干涉政治立場，只是在分享產品。」