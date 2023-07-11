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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「賴清德路線隱然成形」　游盈隆：其他候選人敢不敢跟進？

▲▼賴清德 民進黨總統參選人 民進黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德10日出席全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會。賴清德會中表示，台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，「我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德大膽逐夢的路線隱然成形，為2024總統大選掀起一波高潮。

賴清德10日提到，在總統蔡英文的領導下，「我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，這是台灣長久的目標；台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是自己對台灣社會不悔的承諾。

游盈隆說，賴清德真情流露，講出心裡的話，展現了執政黨總統候選人應有的高度、氣度和勇氣，硬是把其他黨候選人比下去，也勢必在國內和兩岸間激起千堆雪。選擇白宮路線，不走中南海路線，更使這場原本無趣的總統大選憑添許多樂趣和想像空間。

游盈隆分析，「當台灣總統走入白宮」，這是獨特的賴氏語言，這是台灣夢，而且，這不是賴清德一個人的夢，也不是民進黨一黨的夢，而是絕大多數台灣人的夢。當台灣總統走入白宮，那將是台灣人最有尊嚴的歷史時刻，也是數百年來台灣人夢寐以求的境界。

游盈隆回顧，2008年總統大選時，島內掀起台灣加入或中華民國重返聯合國的浪潮，投票結果兩案雖都沒跨過50%門檻，但兩案同意票加起來超過1049萬票，已遠遠超過九百萬票那50%門檻。這具體展現台灣人民不分藍綠都希望台灣在聯合國擁有一個合法席次，這就是台灣共識，就是台灣夢，也可以稱為2008共識。

游盈隆表示，當台灣有一天成為聯合國會員，台灣總統大搖大擺走進白宮就不再是夢，而是夢想成真。賴清德大膽逐夢，為2024總統大選掀起一波高潮，民眾黨的柯文哲、國民黨的侯友宜、鴻海創辦人郭台銘敢不敢跟進？敢不敢贊成？敢不敢反對？選民都在看，世界也在看。 

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