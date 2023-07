賴清德投書外媒提「中華民國」　葛來儀幫畫重點

▲賴清德投書外媒闡述「和平繁榮四大支柱」政見。(資料照/記者湯興漢攝)

記者呂晏慈/台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書美國媒體《華爾街日報》,引發國內外關注。華府兩岸專家、學者葛來儀(Bonnie Glaser)透過推特推文「劃重點」,引述賴談及「面對著持續升高的軍事與經濟挑戰,維持務實及一致性的兩岸政策是我的首要任務」等重要段落。

賴清德則透過該篇投書,闡述重要政見「和平繁榮四大支柱(Four pillars for peaceand prosperity)」,包括:建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

值得一提的是,賴清德在文中直指「中華民國」,他表示,面對著持續升高的軍事與經濟挑戰,維持務實及一致性的兩岸政策是自己的首要任務,將努力不懈地捍衛兩岸的現狀,因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益,他也不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下,與對岸展開對話。

這一段落也引發葛來儀的關注,她今天透過推文分享該篇投書的連結,並表示,賴清德提出了維護兩岸和平的計畫,並特別為讀者「劃重點」,引述上段論述指出,這是一個關鍵的段落。

此外,包括上月剛訪問台灣的美國智庫保衛民主基金會執行長杜柏維茲(Mark Dubowitz)、駐美代表蕭美琴、以及喬治華盛頓大學中國法教授郭丹青(Donald Clarke)等政要與學者,均透過推文分享該篇投書。