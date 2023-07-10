快訊／賴清德：我們與白宮接近了　「不放棄走入白宮」

▲民進黨總統參選人賴清德宣示「走入白宮」方向。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨黨主席暨總統參選人賴清德10日下午出席全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會，賴會中表示，在總統蔡英文的領導下，「我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，這是台灣長久的目標；台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是自己對台灣社會不悔的承諾。

「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會座談會」在今日下午舉行座談，由全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會總召集人陳燕飛發起，並號召全國各宜蘭旅外同鄉會共44名宜蘭鄉親一同出席，賴清德一一與現場的宜蘭鄉親擊掌，並在全「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」、「賴清德當選」的呼聲中進場。

賴清德致詞表示，感謝陳燕飛總會長願意承擔重責，出任後援會召集人，宜蘭是台灣民主聖地，今天民主能走到這個階段，宜蘭的每位前輩和鄉親貢獻很大，從郭雨新、林義雄、陳定南、游錫堃、陳菊一脈相傳，尤其宜蘭鄉親每次都用最大民主力量，來支持台灣持續前進，令人非常感動。

賴清德也指出，「在蔡總統的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」。他說，「雖然何時可以走到白宮還不知道，也沒有人可以預料，但這個方向我們絕對不會改變，這是台灣長久的目標」，如最近日本岸田文雄首相去白宮拜訪美國總統，韓國總統尹錫悅也和美國總統拜登簽訂「華盛頓宣言」，甚至還到國會演講，台灣不應該差那麼多。

賴清德表示，「台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是我們對台灣社會不悔的承諾」，從李登輝總統、陳水扁總統、蔡英文總統一棒接一棒，接續到他，甚至之後的總統，就是持續在這條路前進。他說，「機會若好，我們就走大步，若困難增加，我們也要向前走，走小步也會到，我們要有這樣的志氣和抱負。所以，當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」。