預測2024大選7月上旬民調　他曝關鍵：侯友宜將有明顯變化

▲國民黨總統參選人侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選誰能勝出備受各界關注。國民黨前青年部主任陳冠安分析，國民黨總統參選人侯友宜從6月下旬開始，不只聲量由負轉正，在7月上旬(7/1-7/10)期間，影響力分數更是以18萬2815分，贏過民眾黨的柯文哲跟民進黨的賴清德，且聲量成長並非來自於負面聲量，以大數據來看，侯友宜的民調未來'可望出現小幅度抬升。

侯友宜近日多份民調表現不佳，引發基層擔憂，甚至出現「換侯」聲浪。對此，國民黨主席朱立倫強調，理解黨內有幾少數的破壞者，但呼籲黨員不要受這些破壞者影響；現階段大家要團結，但如果真傷害到候選人，且完全不聽勸，一定會祭黨紀。侯友宜則表示，對所有黨內同志，都期待同心齊力，一同步伐、向前邁進。

陳冠安透過大數據分析指出，雖然在歷經數次負面聲量事件後，侯友宜在6月的民調確實表現不佳，但現在聲量已開始由負轉正，在7月上旬期間，影響力分數更是以18萬2815分，一舉超過柯文哲的13萬7679分和賴清德的13萬1431分。

陳冠安說，更重要的是，從每百心情數所產生按怒數的「憤怒指標」來看，侯友宜為1.12%、柯為1.04%、賴為0.94%。三人水平相等，都處於低憤怒的正面聲量狀態。

陳冠安表示，侯友宜在7月上旬主要被討論的事件有三大類，韓國瑜&侯友宜道歉&同框、金溥聰、兵役、核一、九二共識。而這些議題其實都是侯陣營主動拋出，顯見策略有達到效果，帶來相當討論與關注，成功拉抬聲量。

至於柯文哲，陳冠安說，柯文哲的社群討論則高度集中在北流&太監&世態炎涼&8800&演唱會&蔡詩萍&政治活動。從新聞僅發酵一天就讓民眾黨出面澄清、道歉，可見議題反應相對負面。當同時討論「柯文哲」與「北流」時，憤怒指標則會略升到1.33%，比僅討論「柯文哲」的1.04%高些。

最後有關賴清德，陳冠安說，社群討論在於「信賴台灣&成立大會」、「華爾街日報&投書」、「加重誹謗&餵藥案」、「賴導&巧遇」。前兩者可以看出賴主打組織牌與國際牌獲得的關注，後兩者則對賴清德來說則是負面議題。

陳冠安認為，整體來說，7月上旬侯友宜的聲量大概是賴清德、柯文哲的1.3倍左右，有效終結柯文哲在6月的聲量暴漲狂潮，避免其支持率再進一步增長，而聲量變化會帶來民調變化，因此在7月上旬，賴清德、柯文哲並不會有太大起伏，都面臨天花板障礙，侯友宜的支持率則相對有更明顯變化。