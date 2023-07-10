導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲自爆原本想在台北流行音樂中心，舉辦售票演唱會，但北市府不給辦，直呼世態炎涼；不過，隨即遭到北市府反駁。對此議題，導演周世倫10日發文回憶，有一年時為台南市長的賴清德，協助合唱團在台南演出外，也親臨現場，即便有人邀請他上台致詞，但他仍婉拒，認為這是孩子的演出，應該讓榮耀給孩子。

柯文哲在9日董事長開講的活動上自爆，他7月29日所要舉辦的售票演唱會，本來想在台北流行音樂中心舉辦，但台北市政府不給舉辦，直呼世態炎涼；不過，隨即遭到北市府駁斥，因北流依照規定不得進行「政治活動」，且是柯市府時代的政策，引起各方討論。

對於北流近來因政治議題登上媒體版面，導演周世倫10日下午透過臉書公開發文，回憶一段他過去協助合唱團在台南舉辦演唱會的往事。雖然他沒有指名道姓，但由於他點出台南，且當時市長也是現在的總統參選人，答案呼之欲出，正是民進黨總統參選人賴清德。

周世倫表示，當時這位台南市長（指賴清德）不但協力舉辦還在當天晚上親臨現場，當時有人想邀請他上台致詞，不過他說，「這位市長看了幕僚一眼淡淡的回答：不好，我不適合上台，這是孩子們的演出，讓榮耀歸給孩子跟他們的族群」。

周世倫說，這位當時的市長現在的總統候選人還拒絕於第一段演唱時入場，堅持在場外等到休息時間才默默地進場。他認為，有時候，選一個候選人真的要關注他的高度，「這位尊重孩子與藝術演出的候選人，我的一票一定給你！」