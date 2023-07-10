未來一周「超強運四生肖」旺到爆！　專家：飛來橫財好運臨門

▲未來一周哪些生肖的朋友，將獲得老天爺眷顧！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

7月份已經過了三分之一，來看看哪四個生肖的朋友，未來一周即將獲得老天爺的眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬鼠、屬蛇、屬龍、屬兔等4個生肖的朋友，在接下來的一周，會得到上天的恩賜，正財、橫財一起來，生活富足。



生肖鼠

生肖鼠的朋友，個性溫文儒雅，心靈上有著透視人的能力，很能維持好關係，生活無憂無慮，未來一周鴻運當頭，同時事業步步高升。生肖鼠的人做事深得別人信賴，而且對人對事拿得起放得下，未來一周善良又機靈的屬鼠朋友，桃花運也會上升，與異性的交流順暢，運勢更是一飛沖天，事業飛黃騰達。



生肖蛇

生肖蛇的朋友，在未來一周好運降臨、財運亨通，鈔票數不盡，十分獲得財神爺的眷顧，財運大旺。屬蛇的人屬於長官、老闆非常喜歡的員工類型，在未來的一周，他們的運勢大漲，在發財路上「錢」景光明，事業上則不斷邁向新的階段，可以好好規劃未來的人生，財氣當頭，萬事皆順利。

生肖龍

生肖龍的朋友，在職場上總能受到貴人指點，扮演重要角色，忍耐力極佳，善於與人溝通協調的他們，好好努力就能獲得圓滿的結果，尤其他們不喜歡對普通小事進行深入的思考，在任何場合都受到人們歡迎。未來一周生肖龍之人前途無憂，喜事將不斷降臨。

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生肖兔

生肖兔的朋友重視細節，無論什麼事情都做到盡善盡美，自身能力非常好的他們，相當精明能幹，也善於外交關係，非常適合從商，而且屬兔的人總是不斷提高自己，並能把握住機會，未來一周生肖兔之人，做事沉穩，財運將會逐漸攀到頂峰，手上的專案進展很順利，而且橫財賺不停。