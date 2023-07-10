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他哀號「大學1科系」超難交女友！　一票前輩笑了：真的不急

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

醫學系被視為崇高的學術領域，高材生們亦自帶光環，不過就有一名醫學系男大生吐苦水，直呼讀這科系超難交到女友。這番話掀起熱烈回響，不少前輩也現身說法，還有學長安慰道，「學弟啊這真的不急，進醫院以後又是另一片天空。」

男大生日前在Dcard發文提到，「以前常聽人家說，讀醫學系就可以輕而易舉交到女友，但實際自己讀才發現完全不同。」

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他坦言，大多醫學系男生會花很多時間讀書，個性說好聽是忠厚老實，說難聽就是死木頭，和浪漫有緣的只有極少數，「即便未來可能月薪200k，但學生時代還是超難交到女友。」

此話一出，大票醫學系生、學長姐留言回應，「你怎麼會有醫學系好交女友的錯覺」、「據我所知，不管是學長、學弟或是我同學，忠厚老實的真的不多，大家出社會之後，感情史一個比一個精彩，我都覺得不要找醫生男友了」、「老兄，單純是我們醜而已」、「醫學系女生也很難交到男朋友」、「男友也很難交，這邊徵一個男友求帶走，我很乖不會吵不會鬧，只是比較愛吃」。

▲▼義大利一名醫師為了求職，竟假冒成總統的侄兒，還冒充總統的名義自我推薦。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

還有過來人安慰道，「出社會有護理師相伴啊」、「醫學系學生時代的確都系上自產自銷比較多啦，但學弟啊...這真的不急，只要你算是正常人也不醜，進醫院以後又是另一片天空」、「學生時代和住院醫師時期根本沒時間約會，但升上主治就會好很多了，不用急著在學生時代就定下來」、「領到執照開始工作之後，你就會知道多好找」、「你還沒進醫院，所以不知道男醫多夯XD」。

而網友們紛紛則表示，「條件再好，還是會先看臉」、「人長得醜吧！醫生只是高級勞工又不是富二代」、「長相、個性都會影響你交不交得到女朋友」、「曾經有跟醫學系男生聊天，但莫名壓力很大，感覺自己家世學歷都配不上他，真的在一起會很累，要找門當戶對不是沒原因，真的會自卑」。

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