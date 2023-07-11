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媽媽圈新寵「每日1瓶統一陽光無加糖豆奶」！幫全家人準備優質蛋白質一點都不難

▲▼統一陽光無加糖豆奶＋帆布袋贈品。（圖／記者湯興漢攝）

▲只有黃豆和水且可以常溫擺放，讓「統一陽光無加糖豆奶」成為營養又好喝的新選擇。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活忙碌，常常忽略了營養均衡的重要性，因此想要快速解決全家早餐問題又要兼顧營養，真的不容易。近來隨著運動增肌概念深植人心，其實現在在媽媽圈或健身圈，還流行一項可以便利保存又能兼顧營養的選擇，那就是擁有優質蛋白的「統一陽光無加糖豆奶」。

統一陽光無加糖豆奶大受歡迎的主要原因就在於單純的原物料，細看成分表竟然只有「水、非基改黃豆」這2樣，就能提供每瓶8.5g的優質蛋白質，加上獨特熱磨減壓脫氣技術能夠常溫保存營養和美味兼顧，就算早上起床晚了、出門再匆忙，都有時間抓一瓶放進包包，為一整天揭開滿滿活力的序幕。

▲▼統一陽光無加糖豆奶＋帆布袋贈品。（圖／記者湯興漢攝）

▲保留黃豆香氣與強調無加糖的統一陽光無加糖豆奶，讓在乎全家人營養的媽媽也能放心讓家人飲用，可說是近期「媽媽圈」、「健身圈」最夯的早餐神隊友。

▲▼統一陽光無加糖豆奶＋帆布袋贈品。（圖／記者湯興漢攝）

▲剛剛好的250ml容量，一瓶就能提供8.5g優質蛋白質，下午嘴饞肚子餓時不如捨棄零食點心，改以統一陽光無加糖豆奶為自己增添營養能量。

不只想要成為每個人補充每日營養的生力軍，更想成為日常生活中最美好的陪伴！如今統一陽光特別與在地品牌「琥珀帆布」攜手打造實用、具風格感又能重複使用的帆布包，透過琥珀帆布對於布料講求堅固與耐用的原則，以及堅持採用質感細膩的精細全彩印刷，都讓Q版療癒的可愛畫風圖案看起來吸睛亮眼！值得一提的是，從打版、裁剪、印刷到縫製，皆由琥珀帆布一條龍設計生產的帆布包，無論大人或小孩，提在手上也意外散發出獨特的日雜文青感。平日出門隨手放進手機、錢包等必備品後，還有足夠空間隨身帶瓶無加糖豆奶，輕鬆補充蛋白質就是這麼簡單。

▲▼統一陽光無加糖豆奶＋帆布袋贈品。（圖／記者湯興漢攝）

▲擁有細膩剪裁與精美印刷的超Ｑ帆布包，來自統一陽光的創意以及在地品牌「琥珀帆布」一條龍的精細作業。

統一陽光無加糖豆奶既符合現代人對於無加糖、零膽固醇的追求，也獲得國際「A.A. Clean Label」肯定，得到100%無添加優質豆奶的驗證。讓不少人大讚的單純口感，也來自品牌以專利技術降低黃豆腥味的用心，清爽順口的風味亦讓無加糖豆奶同時榮獲世界四大美食獎「全球純粹風味評鑑」三星最高殊榮。

統一陽光無加糖豆奶能常溫儲放的特性，讓不少家長與健身族一買就是好幾箱，現在於momo購物網更推出兩箱640元(原價720元)的優惠，現在把購物車清空還能直接帶走與琥珀帆布獨家合作的風格帆布包，就是要寵粉的限時限量優惠，要讓大家的荷包一樣好輕鬆。每天一瓶統一陽光無加糖豆奶，讓你的營養不打折，活力值滿點！

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