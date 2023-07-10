柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

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柯文哲酸「被太監解決」借嘸北流！林珍羽幫道歉：阿北用詞不當

▲民眾黨台北市議員林珍羽今天晚間在臉書貼出一張她與黨主席柯文哲的合照，柯文哲一改過去髮型。圖／引用自林珍羽臉書

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，讓他感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發爭議。對此，民眾黨北市議員林珍羽坦言，這是阿北自身比喻用詞不當，「向台北市優秀的八萬大軍道歉」。

林珍羽10日晚間發文表示，柯文哲曾說，必須讓公務員相信只要肯努力，絕對有公平的升遷機會，這也是柯文哲所留傳下來的價值和信念，更重要的是，建立的新政治文化已經深植在台北市，這8年改變的文官體制，「柯文哲對於台北市公務人員，最欣慰且驕傲的正是『依法行政』。」

▲台北流行音樂中心▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲柯文哲感嘆租場地被拒。（圖／資料照）

針對柯文哲昨晚在開講的現場提到原先KP SHOW想到北流來開演唱會一事，林珍羽認為，必須誠實的面對，政治人物為主題的活動，很難保證演唱會不會變成造勢活動，「所以北流以獨立機關的判斷無法租借場地。所以我支持北流依法行政！」

至於柯文哲昨晚是否失言，林珍羽坦言，「人走茶涼要學會默契的散場！」對於阿北自身比喻用詞不當，她為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。

「台北流行音樂中心」今日發出新聞稿公告表示，北流以推廣流行音樂及促進藝文發展為旨，歡迎各類提倡不同訴求之藝文表演團體申請，且「優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用」，中心也在租借相關規章中，明確規範申請活動「不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教」。

▼「台北流行音樂中心」發出聲明。（圖／台北流行音樂中心官網）

▲▼針對柯文哲借場地遭拒事件，「台北流行音樂中心」發出聲明。（圖／台北流行音樂中心官網）

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