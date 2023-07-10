柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，讓他感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發爭議。對此，民眾黨北市議員林珍羽坦言，這是阿北自身比喻用詞不當，「向台北市優秀的八萬大軍道歉」。

林珍羽10日晚間發文表示，柯文哲曾說，必須讓公務員相信只要肯努力，絕對有公平的升遷機會，這也是柯文哲所留傳下來的價值和信念，更重要的是，建立的新政治文化已經深植在台北市，這8年改變的文官體制，「柯文哲對於台北市公務人員，最欣慰且驕傲的正是『依法行政』。」

▲柯文哲感嘆租場地被拒。（圖／資料照）

針對柯文哲昨晚在開講的現場提到原先KP SHOW想到北流來開演唱會一事，林珍羽認為，必須誠實的面對，政治人物為主題的活動，很難保證演唱會不會變成造勢活動，「所以北流以獨立機關的判斷無法租借場地。所以我支持北流依法行政！」

至於柯文哲昨晚是否失言，林珍羽坦言，「人走茶涼要學會默契的散場！」對於阿北自身比喻用詞不當，她為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。

「台北流行音樂中心」今日發出新聞稿公告表示，北流以推廣流行音樂及促進藝文發展為旨，歡迎各類提倡不同訴求之藝文表演團體申請，且「優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用」，中心也在租借相關規章中，明確規範申請活動「不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教」。

▼「台北流行音樂中心」發出聲明。（圖／台北流行音樂中心官網）