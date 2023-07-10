「辛苦買房無權談居住正義？」　陳佩琪列名下房產：絕無炒作買賣

▲柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

記者江采蓁／綜合報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌日前以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，民眾黨總統參選人柯文哲也表態參與，卻因個人與妻子底下所持有的房產及存款引發爭議。對此，柯文哲的妻子陳佩琪10日就在臉書解釋兩人取得房產的緣由，強調「靠著自身辛苦工作所得，買一間自用房地產的人，難道就無權談居住正義？」

陳佩琪指出，2010年底，他們夫妻拿出手邊工作20多年的積蓄去付頭期款買了信義路上的房子，向銀行借貸並分期付利息，從此之後，他們也不免俗地落入「屋奴」的行列，每個月幾乎把大半的薪水貢獻給了房貸，他們收入雖較一般上班族高，但買了房子後，還是把一半以上的收入貢獻給了建商和投機客，這和一些收入較低，也是貢獻大半收入買蛋白區房子的人有什麼兩樣？ 一樣是房貸屋奴，只能在日常生活中縮衣節食，儘量節制消費、旅遊，只想早點還完房貸，「台灣若都是像我們這樣的人，經濟動力和消費市場怎麼好的起來？」

陳佩琪再提到，當初是為了柯文哲去台大醫院上班方便，才買了接近台大醫院的房子，他常半夜緊急被叫去醫院，騎腳踏車穿梭在中山南路間，安全很讓人擔心，想說買近一點的地方，理論上較安全；三年後柯文哲離開醫院去選舉，選舉時就有人把她買進三年的房子加價一倍到億元，藉此嘲諷他們也是住豪宅，說他們無權談居住正義，「我要說房子是我們買來自住用的， 當下值多少錢，對我們來說只是紙上富貴，沒拿來炒作買賣， 現值多少錢，一點意義也沒有。」

陳佩琪表示，一個多元化的都市，有豪宅、有高級住宅、有一般住宅、也有較簡陋的住宅，反映的是一個社會有不同經濟層面的民眾，有不同的住宅需求，這本來就是正常現象，只要證實家產是自己努力工作所得，房子是拿來自住的，有誠實向政府繳稅，符合上述條件，有錢買自用房子不是罪過。

陳佩琪強調，所謂居住正義，就是把房地產當成實現居住幸福用， 而不是拿來投資炒作用，「靠著自身辛苦工作所得，買一間自用房地產的人，難道就無權談居住正義？」

此外，陳佩琪提到，2014年柯文哲第一次出去選舉時，就有人講到他們家的住宅， 她曾在臉書寫過，「我們夫妻工作27年,，買房的資金均是夫妻辛苦工作所得， 我們努力工作，貢獻社會，我們沒有掠奪社會資源，更沒有玩對社會沒有貢獻的金錢遊戲。」

陳佩琪最後再重述過去監察院財產申報附註欄上寫的，「夫妻目前自住住宅所處的基地，土地分割六張地契，所以分六筆申報，房子因自用、公設和共同使用部分，所以分三筆申報； 2016年父親過世後，兄弟姐妹四人和母親共同繼承父親遺留的土地和建物(土地包含公有部分，因此有兩筆，建物有公設和自用，也分兩筆) ，這些是父親五十年前繼承祖母遺留下來的財產，數十年來除家族分割繼承外，從未買賣過。」