4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

▲明道大學明年7月底停辦，教育部將協助安置在校生到他校就讀。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（10日）舉行第15次會議，針對東方設計大學、大同技術學院、明道大學、環球科技大學等4所已核定停招學校，會中通過重組董事會，協助學校停招後校務正常運作及維護校產公共性。目前4校共有2358名學生、575名教職員，教育部將協助安置在校生至他校就讀，代墊教職員薪資並回溯至今年7月。

教育部今下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第15次會議，東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4間專案輔導學校已停止全部招生，依「私立高級中等以上學校退場條例」第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，教育部後續將依法解除該法人現任全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

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教育部表示，重組法人預定今年8月召開重組後第1次董事會議，提案申請退場基金墊付維持學校正常運作相關費用（包含教職員薪資），預計9月召開退場基金管理會審議4所學校申請墊付案，教職員薪資得回溯至今年7月。教育部統計，退場基金需墊付明道大學5.5億元、環球科大5.1億元、大同技術學院1.7億元、東方設計大學3.2億元。

教育部指出，4所停招學校將於明年7月31日停辦，預定於停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。

教育部說明，依據退場條例第21條規定，退場學校解散清算後的校產得捐贈退場基金、中央機關、公立學校及地方政府，另明道大學及環球科技大學校地是租用台糖公司土地，無自有校地。