　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

▲明道大學。（圖／翻攝學校網站）

▲明道大學明年7月底停辦，教育部將協助安置在校生到他校就讀。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（10日）舉行第15次會議，針對東方設計大學、大同技術學院、明道大學、環球科技大學等4所已核定停招學校，會中通過重組董事會，協助學校停招後校務正常運作及維護校產公共性。目前4校共有2358名學生、575名教職員，教育部將協助安置在校生至他校就讀，代墊教職員薪資並回溯至今年7月。

教育部今下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第15次會議，東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4間專案輔導學校已停止全部招生，依「私立高級中等以上學校退場條例」第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，教育部後續將依法解除該法人現任全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部表示，重組法人預定今年8月召開重組後第1次董事會議，提案申請退場基金墊付維持學校正常運作相關費用（包含教職員薪資），預計9月召開退場基金管理會審議4所學校申請墊付案，教職員薪資得回溯至今年7月。教育部統計，退場基金需墊付明道大學5.5億元、環球科大5.1億元、大同技術學院1.7億元、東方設計大學3.2億元。

教育部指出，4所停招學校將於明年7月31日停辦，預定於停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。

教育部說明，依據退場條例第21條規定，退場學校解散清算後的校產得捐贈退場基金、中央機關、公立學校及地方政府，另明道大學及環球科技大學校地是租用台糖公司土地，無自有校地。

ET快訊
4大專院校退場！　2358在校生安置他校就讀
「白飯之亂」北科大學生錯在哪　鄉民：做這件事白目了
少一顆牙腦袋退化1年！日本發現「驚人結果」
快訊／Joeman、妮婭分手！
快訊／陳凱倫性侵未遂 中職已收到判決書：永不錄用！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

機場免稅店「免招標延10年營運期」惹議　桃機：依法設延約機制

「白飯之亂」北科大學生錯在哪？　鄉民分析：做這件事就白目了

白飯不是吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖出打臉

台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

他哀號「大學1科系」超難交女友！　一票前輩笑了：真的不急

升職加薪穩了！「4生肖」下半年工作運超旺　職場脫穎而出

未來一周「超強運四生肖」旺到爆！　專家：飛來橫財好運臨門

好市多致癌乾酪　台中賣出210盒僅回收4盒...食安處查下游結果曝

明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

貓站長出勤被冷氣聲嚇到　牠狂碎唸...網笑：要收驚

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

機場免稅店「免招標延10年營運期」惹議　桃機：依法設延約機制

「白飯之亂」北科大學生錯在哪？　鄉民分析：做這件事就白目了

白飯不是吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖出打臉

台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

他哀號「大學1科系」超難交女友！　一票前輩笑了：真的不急

升職加薪穩了！「4生肖」下半年工作運超旺　職場脫穎而出

未來一周「超強運四生肖」旺到爆！　專家：飛來橫財好運臨門

好市多致癌乾酪　台中賣出210盒僅回收4盒...食安處查下游結果曝

明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

隆銘綠能短線漲逾4成太多　並列17檔注意股

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

41歲坤達「腹肌炸裂」！連柯佳嬿也驚呼...鬆口感情維繫秘訣

普丁在「兵變事件」後已跟普里格津見面　克里姆林宮證實

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

新北莽男被分手急尋女友　遷怒親友灌膠噴漆破壞

20多歲男突送急診！醫點名「最糟糕1習慣」嘆：已胃穿孔

寶雅上半年營收破105億元　持續展店挹注業績

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

UNIQLO「免費好康」被挖出

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

今雨區擴大！明防大雷雨　最新成颱機率曝

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

營隊聚餐掀「白飯之亂」　北科大學生再道歉：下次會先預約

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

更多熱門

相關新聞

東方、明道、環球、大同技術學院4校退場　教部重組董事會

東方、明道、環球、大同技術學院4校退場　教部重組董事會

教育部退場審議會今（10日）舉行第15次會議，審議東方設計大學、大同技術學院、明道大學、環球科技大學等4校，因校務經營狀況不佳，教育部已核定112學年度停招、明年7月底停辦，教育部後續將解除全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員；並通過私立公東高工加派董事及監察人名單。

教育部疫後學貸補助近45萬人受惠　申貸學生明起留意手機簡訊

教育部疫後學貸補助近45萬人受惠　申貸學生明起留意手機簡訊

清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了

清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了

高中特招甄選入學續招！48校提供3138名額「不受區域限制」

高中特招甄選入學續招！48校提供3138名額「不受區域限制」

宜蘭亂餵藥案　10童驗尿均未檢測出「利他能」

宜蘭亂餵藥案　10童驗尿均未檢測出「利他能」

關鍵字：

教育部退場審議會專輔學校停招停辦

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

UNIQLO「免費好康」被挖出

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面