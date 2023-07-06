宜蘭亂餵藥案檢驗結果曝光！　10學童全未檢出「利他能」

▲宜蘭疑亂餵藥案，10童均未檢測出「利他能」，但是否涉及不法，仍由檢方偵辦中。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭6月驚傳某補習班違法供學童使用集中注意力「利他能」藥品，經查，有6學童使用「利他能」，後來6童中的3人，與另外7人要求驗尿，宜蘭衛生局表示，尿驗10人尿液，均未檢測出「利他能」的主要成分派醋甲酯及其代謝物，但是否涉及不法，仍由檢調偵辦中，宜縣府也將全力配合司法釐清相關疑點。

宜蘭6月下旬傳出某一補習班違法供學童使用集中注意力「利他能」藥品，宜縣府介入調查，一度有6學童使用「利他能」，後來這6童中有3人與另7人要求尿驗，宜蘭衛生局表示，尿驗10人的尿液中，均未檢測出「利他能」的主要成分派醋甲酯（Methylphenidate）及其代謝物（Ritalinic acid）。

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宜蘭衛生局表示，有10位學童希望並提供尿液檢體接受採檢。經台北榮民總醫院協助，由該院職業醫學及臨床毒物部採用「液相層析串聯質譜儀」進行檢測後，送驗的10位學童檢體均未檢出利他能的主要成分派醋甲酯（Methylphenidate）及其代謝物（Ritalinic acid）；而目前相關學童健康情形也並無異狀。

宜縣府表示，案件發生，宜蘭教育處即已要求該班停止招生並立即改善，同時對這班全部學童的家長進行主動電話關懷；而其中有7位學童提出安置（轉換補習班）需求，目前也均已完成安置。縣府再次提醒，使用非經醫囑取得之藥物涉及密醫行為，甚至觸及刑事責任，請各類型機構切勿以身試法。

宜蘭縣長林姿妙說，縣府一定站在保護學童安全的立場，秉持「保護孩子、勿枉勿縱」之原則，以公正、客觀、及科學的態度持續積極配合宜蘭地檢署之偵辦，儘速解除各界憂慮，讓縣民放心、安心。