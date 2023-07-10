東方、明道、環球、大同技術學院4校退場　教部重組董事會

▲教育部退場審議會今舉行第15次會議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部退場審議會今（10日）舉行第15次會議，針對東方設計學院、大同技術學院、明道大學、環球科技大學等4校，因校務經營狀況不佳、師資問題等原因，教育部已核定112學年度停招、明年7月底停辦，會中重新組織董事會，後續將解除全體董事職務，重新派任經會議審議同意的董事會成員；並通過私立公東高工加派董事及監察人名單。

教育部今下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第15次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，應出席委員25人，出席委員人數達全體委員人數三分之二。

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教育部表示，東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4間專案輔導學校已停止全部招生，今天會議依「私立高級中等以上學校退場條例」第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，教育部後續將依法解除該法人現任全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

教育部指出，今通過重組4所停招學校的董事會，重組後就會墊付學校在明年7月底停辦前所需要的經常性支出與教職員薪資，亦即最快今年8月起，被積欠薪資的教職員就可正常領到由退場基金支付的薪資，以及明年停辦之後的資遣費，初步統計，教育部退場基金需墊付明道大學6億元、環球科大5億元、大同技術學院1.5億元。

此外，創校超過60年、木工得獎無數的台東私立公東高工，今年4月被教育部退場審議會以「財務狀況顯著惡化」列為專輔學校，引起各界關注，連總統蔡英文也公開允諾協助。教育部退審會今通過加派董事及監察人名單，後續將依退場條例第12條規定，派任經會議審議通過的董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。

