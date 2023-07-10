快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售　8800元天王價「擋不住粉絲熱情」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布，7月29日要在約400人場地舉辦「KP SHOW」演唱會，儘管一張票價8800元，堪比韓國知名女團BLACK PINK，引發外界熱議，加上現在又爆想租借北流被擋爭議，但仍擋不了柯文哲粉絲的熱情，演唱會門票在4分鐘之內就完售，不過目前仍有部分票券在釋出當中。

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲將在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，其中線上票價格為500，而實體票價格為8800元，比BTS演唱會還貴、與BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格相同。

但據了解，實體票僅只有342個名額，依照柯文哲現在聲勢看漲，加上剛開募款帳號時3小時收到1000萬，勢必很快就會被支持者搶光；除此之外，由於介紹頁面寫「神秘嘉賓也會到（畢竟沒幾個朋友）」，除了民眾黨知名度較高的人士之外，將於7月16日相約上凱道的前立委黃國昌、網紅館長陳之漢是否出席，也備受關注。

記者實際測試搶票網頁，只見12時4分進入售票網頁時，實體票早已搶光光，而4200元的身心障礙票還剩下一張，不過網頁仍陸續釋出票券中。

有趣的是，為避免「假柯粉」混入，售票網頁甚至有「防黃牛機制」，要求購票者回答「柯文哲的第一本書的書名是？（五個中文字）」題目。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡也證實，演唱會票在5分鐘之內售完。

▼柯文哲演唱會4分鐘內完售。（圖／記者袁茵攝）