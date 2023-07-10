逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　家人袒護嗆聲！OL崩潰發文控訴

▲北市士林區大葉高島屋驚傳有小學生對1名OL以「拳頭重捶胸部」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

尊重別人身體！1名OL發文指控，日前在北市士林區大葉高島屋遭陌生國小兄弟倆故意「以拳頭重捶右胸部」，她嚇壞立即將人叫住，豈料小孩卻不斷嘻笑呈現一副很好玩樣子，而對方家長態度囂張更咆哮回「他們就只是小朋友，啊不然是在大聲什麼」雙方一度僵持不下。該名OL最後也強調「我不想有下個女生受害所以不會息事寧人」。

OL發文指出，7月8日晚間7時許在天母高島屋B1麥當勞前走廊，被陌生國小生兄弟倆路過攻擊大力捶胸，故意往胸部握拳重捶，她回想自己身高近160，在麥當勞外走道平視B1超市水果區，正要走近超市，眼角餘光撇見2個孩童從她身邊緩步走過，一般人也不會對比自己矮至少半個頭的小孩子有所防備，哥哥假借一隻手勾搭著弟弟的肩膀，然後趁機出拳對她右胸大力捶撞，非常大力、往胸部乳房中央攻擊，不是輕輕碰到那種，被重擊後才忽然反應過來自己被打了，因此快速叫媽媽回頭，同時快步走回頭把兄弟倆叫住。

她接著說，兄弟倆大概沒想到會被攔下，2人甚至一路嘻笑，持續笑出聲音，表情非常開心愉悅的樣子，一副很好玩的樣子，因此她板起臉色大聲質問，2人也從嘻笑突然收起笑臉躲去找父母，對方家長沒有目睹過程也沒有詢問發生什麼事，直接袒護小孩，直接說這是不小心的、不是故意的。

OL說，加害者姑姑態度囂張對她咆哮，「啊就不小心的」、「他們就只是小朋友」、「啊不然我跟你說對不起嘛不然你想怎樣」、「啊不然你是在大聲什麼」，讓她忍無可忍回「今天是你被襲胸你ok嗎能接受？」、「今天是你媽（指著國小生也在場但沒目擊的爺爺奶奶）被攻擊呢？」、「你有女兒的話你女兒被襲胸你能接受嗎？」對方家長也是回不出話來，但態度還是很差對方爺、奶還嗆她是在大聲什麼，也讓她直接狂酸回去「我不大聲會有人保護我嗎？」

後來雙方就僵持在原地，直到她大聲喊「要報警」對方才停下不再吵，但對方一家6口還一副人多勢眾，看她和自己媽媽形勢單薄，一直朝她們逼近，她媽於心不忍以手護著她，眼角泛淚對對方家人說「她也是我的孩子」，讓她當下感到心痛，最後她也打電話叫父親到現場。

員警到場後，對方仍未道歉，2名員警留下雙方資料，但OL還是決定離開現場直接去報案。她無奈指出，對方才11歲多，未滿12歲不能用刑法辦，但她仍堅持用性騷擾防治法報案，雖然員警說低於12歲只能通知社工和學校輔導機制調查處理，但她下禮拜也會自行去提民事告訴。

她痛斥，這種人父母態度差勁，毫無悔意一昧包庇，甚至直到員警到場，對方父親才開始問自己孩子，她認為這種人如果姑息了，下次升國中就對其他女同學出手了，不用司法教訓，以後是不是就去侵犯別人了，她強調不想下個女生受害，所以不會息事寧人。

對此，轄區派出所表示有受理該案，將由分局決定後續處置。由於少年事件處理法第85條之1第1項規定：「7歲以上未滿12歲之人，有觸犯刑罰法律之行為者，由少年法院適用少年保護事件之規定處理之。」