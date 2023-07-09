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懲戒法院前院長涉性騷　又爆拿特別費買禮券...司法院啟動調查

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院前院長李伯道涉性騷剛被調查，又爆出挪用特別費買禮券、宴請健保署的醫事高官。（圖／記者吳銘峯攝）

記者郭玗潔／台北報導

懲戒法院前院長李伯道今年爆出性騷擾，被控3度強抱女部屬，還寫「告白信」給她，遭司法院於5月8號火速拔官，並召開性騷擾申訴處理評議委員會，日前已約談他說明。近日又傳出李擔任院長時，拿沒花完的特別費購買禮券、宴請健保署的醫事高官等不當花用，司法院已指示政風處調查蒐證以釐清真相。

70歲的李伯道是司法官學院18期結業，他歷任檢察官及法官，並在最高法院擔任法官及庭長，審判資歷豐富，他在2020年11月4日接任懲戒法院長，爆發性騷擾案後，今年5月2日總統令准懲戒法院院長李伯道退職，自5月8日生效。

李柏道被媒體爆料，今年3月他趁法官交流自強活動時，假藉酒醉強抱女部屬，又2度在院長辦公室強抱該位女部屬，還塞情書給她，不只一次的性騷擾行為，讓女部屬表示「相當痛苦」。日前又爆出李藉口獎勵同仁，指示總務人員將沒花完的特別費拿去買禮券，最後禮券卻去向不明。此外，也傳出李拿特別費宴請健保署的醫事高官，被質疑他在為醫學院畢業的兒子鋪路。對此，司法院已啟動政風處調查，以盡快將真相查清楚。

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