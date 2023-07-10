縣府與台東大學合作！「鳳梨釋迦品質認證輔導課」即起開放報名

▲鳳梨釋迦品質認證輔導課程即日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



中國大陸在6月20日同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦將可輸陸，為讓包裝廠業者符合品質管理規範，台東縣政府與國立台東大學合作自7月27日起，每週四連續舉辦5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，即日起開放報名，報名網址(https://www.sugerapple.net/)，為利後續順利出口。

饒慶鈴縣長指出，為讓包裝廠業者了解品質管理規範，台東縣政府27日於國立台東大學舉辦說明會，說明課程內容及規劃期程，印起熱烈回響，共43家包裝廠業者參與，同時為符合規範，呼籲參與包裝廠業者儘速輔導與其配合的果農投入產銷履歷驗證，目標9月底前輔導包裝廠人員完成訓練時數及協助後續註冊作業。

農業處長許家豪再次強調，縣府訂定的管理規範內容並不觸及農委會的防疫檢疫規範，包括以往外銷均須申請的外銷供果園登錄等作業，仍須符合中央規範，此次僅單純為提升包裝廠果實清潔品質，確保農產品安全及建立溯源制度為規範的重點，並要求輸陸鳳梨釋迦需採用通過產銷履歷驗證的果實，在農委會防檢疫規範基礎下，更嚴謹的自我要求品質管理，符合農委會外銷規範及所推行的產銷履歷驗證制度。

農業處指出，「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」將分別於7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日等5天，於國立台東大學臺東校區教學大樓5樓視聽教室A辦理，為公平受訓機會，每人僅可參加1場，請勿重複報名，7/27、8/3、8/10 三個場次優先開放給包裝廠之品保人員與清潔人員，每間名額至多3名，並設立諮詢專線(國立台東大學089-517758林先生或李教授)及成立鳳梨釋迦品質規範認證官方帳號(https://lin.ee/3TODE0y)，提供相關輔導資訊，包裝廠業者如有相關疑義可透過專線及line帳號洽詢，歡迎保握機會用踴躍報名。