台東傳隨機砍人！美工刀男逞凶...女子全身刀傷　4猛漢聯手壓制

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

今(9)日中午12點許，台東市中興路二段發生1起隨機砍人事件，1名男子持美工刀砍傷1名女子，附近民眾發現後立即圍上壓制持刀男，事發當時的影片也曝光，警方獲報後將受傷女子送醫院治療，並把持刀男帶回偵訊。

▲台東隨機砍人，男子(左紅圈)持美工刀砍傷女子(右紅圈) 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

影片中可看到，持刀紫衣男子攻擊完女子後站在檳榔攤前，附近4名男子手持旅行箱、電風扇、棍棒等物品，攻擊持刀男並合力將他壓制在地，隨後警方趕到現場將持刀男控制住，被砍女子則是在一旁接受治療。

▲檳榔店女員工說明經過。（圖／記者楊漢聲翻攝）

檳榔攤女員工表示，聽到吵鬧聲的時候還以為是情侶吵架，直到對面有人在喊，驚覺有異出去看，才發現是有大學生拿東西打持刀男，持刀男暴怒追出來，才知道是隨機砍人，因被砍的女子脖子、手臂、大腿全是刀傷「很大的洞」，警察到場問女子說是否認是持刀男，女子說根本不認識「是隨機砍人」，持刀男被民眾壓制的時候，還喊說「不要壓我，地板很燙」。

女員工說她知道後就立刻報警，員警到場後就把持刀男壓制，而持刀男所用的美工刀大約長15公分，是勞作用那種大把的美工刀。

據了解，受傷女子目前已送醫治療，警方並將持刀男帶回偵訊，案發詳細情形仍待釐清。