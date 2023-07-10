台東「土壤及地下水繪本親子說故事」　限額20組全程免費

▲「土壤及地下水繪本親子說故事」，限額20組全程免費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣環境保護局將於15日下午2點30分在永續方舟館3樓，舉辦今年第2場次「土壤及地下水污染防治繪本說故事」活動，現場除了說故事活動之外，還有互動遊戲、並贈送精美小禮物及價值250元的故事繪本，活動採線上報名（https://reurl.cc/DAq7qO），限額20組親子參與，即日起至7月13日下午5點止受理報名，或滿額即截止，全程免費。

台東環保局說明，活動將聘請國立台東大學幼兒教育學系王顗婷(多多)老師至現場，以輕鬆詼諧的方式傳遞土壤及地下水污染防治重要性，講故事的過程中並加入一些現場互動，例如分組遊戲競賽、角色扮演、有獎徵答等，藉由親子互動過程將環境教育能夠在平常生活中施行，共同提升環境污染防治觀念，此外，活動當天更結合永續方舟館導覽解說活動，展館架構歸為「環境」、「生態」、「永續」三大主軸，並以寓教於樂的方式讓大眾認識台東的環境問題、解決方式及保護成果，歡迎把握機會踴躍報名。

環保局呼籲，台東優質的土壤及地下水資源，是需要大家共同珍惜與愛護，期許藉由童趣繪本提升民眾的環保意識。