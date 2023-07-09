台東男尾隨砍人影片曝！妙齡女頸部遭攻擊倒地　奮力爬起狂逃

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

50歲張姓男子，9日中午12點許在台東市中興路二段尾隨一名26歲蔣姓女子，以長約15公分的美工刀從後方攻擊她頸部，張男隨後遭4名民眾壓制並被員警逮捕，依涉嫌殺人未遂偵辦，而事發當時的路口監視器畫面也曝光，相當驚悚。

▲台東隨機砍人，路口監視器畫面曝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

從影片可看到，蔣女手拉的行李箱從斑馬線過馬路，張男從後方離約5公尺的距離尾隨後，小跑步衝上前拿出美工刀攻擊蔣女，蔣女遭攻擊倒地，奮力掙扎趁機起身逃跑，附近經過的民眾見狀立刻聯手將張男壓制。

▲民眾見義勇為上前合力壓制持刀男子。（圖／記者楊漢聲翻攝）

一旁檳榔攤女員工表示，被砍的蔣女脖子、手臂、大腿全是刀傷，「很大的洞」，警察到場問蔣女說是否認是持刀張男，蔣女說根本不認識，女員工才知道原來是隨機砍人事件，另外張男被民眾壓制的時候，還喊說「不要壓我，地板很燙」。

▲檳榔店女員工說明經過。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方指出，張男尾隨女子，並以美工刀攻擊頸部，當場遭民眾壓制，並由員警逮捕並依涉嫌殺人未遂偵辦。現場起出作案用美工刀1把，張男背包內還有第2把美工刀。蔣女目前傷勢穩定，無生命危險，正進行手術；張男情緒不穩，拒絕配合警詢，犯案動機尚待釐清。