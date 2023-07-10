台南男失蹤5天…同事狂call沒人接！離奇陳屍水溝「遺體發黑」

▲台南市學甲區秀昌里一處產業道路旁，有男子陳屍水溝內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市學甲區秀昌里一處產業道路9日被路過民眾發現，有一輛機車倒在水溝旁，隨即報警處理。員警獲報到場處理，發現水溝內躺著一具男屍，遺體發黑明顯死亡多時。根據初步調查，死者身分為73歲侯姓老翁，他5日便失聯。

警方9日下午接獲通報，學甲區秀昌里一處產業道路疑似有人倒臥在水溝岸旁，警方到場發現，機車倒在水溝旁遭樹枝攔住，因此並未掉入其中，但旁邊散落著拖鞋一雙、安全帽一頂、手機一支，而消防人員在水溝內發現一名男子倒臥其中，身體已發黑，研判已死亡多日。

員警隨即查詢車牌，聯繫侯姓車主的家屬，並打撈遺體，調閱附近監視器畫面、查訪附近民眾。經調查後發現，死者身分為73歲的侯姓工人，他在附近管理魚塭。陳姓同事向警方表示，5日下午2時30分、晚間8時許，都曾多次打電話給侯男，但對方均未接聽。

由於遺體已經發黑，侯男二哥只能透過身材、體型來指認弟弟遺體，確認無誤後，侯男妻子於10日上午9時許到派出所進行筆錄。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清，警方已報請台南地檢署進行相驗，以釐清確切死因。