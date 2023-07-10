台南年輕女子今晨落水！　救起已無生命跡象

▲台南年輕女子落水，上岸時無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、張靖榕／台南─台北連線報導

台南市中西區府前路二段運河內今晨發生年輕女子落水，警消獲報後趕抵現場，將溺水的女子救上岸，但已OHCA（到院前心跳停止），目前已送往醫院急救。

台南二分局表示今晨5時20分接獲民眾報案有人落水，隨即出動5車13人前往現場救援，並於5時30將溺水的女性救援上岸。溺水為26歲吳姓女子，到院前心跳停止，於5時41分被送往醫院急救。

目前尚不清楚落水原因與實際時間，現場後續交由員警調查處理。