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男網友太會聊！藉口投資虛擬貨幣　台南女富商「被騙走1億」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲房產女富商誤信網友謊稱投資乙太幣可以賺錢，被騙走1億多元。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南一名從事房地產事業的女子2月透過臉書認識一名網友，對方在聊天時聲稱「投資虛擬貨幣『乙太幣』可以賺錢」，她信以為真並陸續投入超過1億元資金，直到她打算兌現獲利時，發現對方一直藉口拖延，驚覺情況才趕緊報警。

受害女子表示，今年2月她的臉書收到一名暱稱「sho」的陌生男子私訊，交談後發現對方很擅長處理稅務問題，便覺得對方具有一定的財經知識，同意互加好友繼續交流，因此當對方提出投資「乙太幣」可以賺錢時，她也沒有懷疑，同意匯錢投資。

▲農曆五月份對於屬龍的朋友來說，可能會帶來一些有利的投資機會。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲警方發現，受害女子的錢最終都被轉到海外。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

受害女子說，今年2月至6月期間，她先後投入100多筆資金，大約1億多元購買虛擬貨幣，直到6月底她打算兌現獲利時，發現對方一直藉口拖延，甚至要求她必須再繳一筆百萬元手續費才能變現，才驚覺情況有異，趕緊向警方報案。

台南警方表示，受害女子投入的資金，先被用來購入虛擬貨幣，再透過電子錢包匯到海外帳戶，而帳戶所屬的交易所不明，加上地點在國外，導致追查相當困難，目前已與刑大科偵隊、刑事局南部打擊犯罪中心聯手，將持續追蹤資金流向。

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