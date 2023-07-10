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台南運河溺水女子　搶救恢復生命跡象

▲台南市中西區府前路二段運河內，10日清晨發生年輕女子落水，警消將溺水的吳姓女子搶救上岸，但人已無生命跡象，經送醫急救已恢復呼吸心跳。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市中西區府前路二段運河內，10日清晨發生年輕女子落水，警消將溺水的吳姓女子搶救上岸，但人已無生命跡象，經送醫急救已恢復呼吸心跳。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導


台南市中西區府前路二段運河內，10日清晨發生年輕女子落水，警消獲報後趕抵現場，將溺水的26歲吳姓女子搶救上岸，但人已OHCA無生命跡象，經送郭綜合醫院急救，經急救團隊搶救，已恢復呼吸心跳，惟人仍昏迷住院中。


台南二分局表示，10日清晨5時20分接獲民眾報案有人落水，119馬上出動5車13人前往現場救援，並於5時30分將溺水的女性救援上岸。溺水為26歲吳姓女子，救起已經OHCA無生命跡象，消防人員以救護車於5時41分被送往郭綜合醫院急救。


據二分局警方初步調查，26歲吳女係安南區人，10日清晨4時22分許隻身至賓士KTV開包廂唱歌，後來陳姓女友人才去，案發時市警二分局中正所警員吳聖祥在KTV執行守望勤務，看到陳女追出去要到運河旁拉吳女，吳員看到之後也跟上，但是來不及，陳女也拉不住，吳女就跳水，吳員馬上通知巡邏警網和消防局派員支援救人送醫。

二分局於上午7時48分許，洽詢郭綜合醫院搶救情況，院方指出在急救團隊全力搶救下，吳女恢復呼吸心跳，目前呼吸穩定但是人還在昏迷中，仍住院觀察中。

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