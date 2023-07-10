誠徵人口販運被害人！阿嬤家特展揭露犯罪手法　終止現代奴隸

▲阿嬤家和平與女性人權館舉行「誠徵人口販運被害人 — 終止現代奴隸悲歌特展」，揭露犯罪脈絡手法，試圖喚起社會對人口販運問題的關注。（圖／婦女救援基金會，下同）



記者林育綾／台北報導

80年前，一群貧困女性為了改善家庭，被掮客誘騙成了軍事性奴隸（慰安婦）；80年後，因疫情失業潮，許多年輕人也誤信高薪工作，成為人口販運的受害者。阿嬤家和平與女性人權館即日起至12月30日舉行「誠徵人口販運被害人 — 終止現代奴隸悲歌特展」，揭露犯罪脈絡手法，試圖喚起社會對人口販運問題的關注，停止責難被害人，也終止人口販運行為。

在二戰時期，一群貧困家庭的年輕台灣女性為了改善家境，被仲介或掮客誘騙至海外工作，卻成了慰安婦或軍事性奴隸。而80年後，疫情帶來失業和負債問題，許多年輕人也因為誤信網路上的高薪工作廣告或他人介紹，而遠赴國外工作，最終成為人口販運的受害者。兩個不同時空的年輕人群體，卻面臨著相同的困境和傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲特展呈現慰安婦（軍事性奴隸）作為人口販運性剝削的受害者，所發生的真實故事。（圖／婦女救援基金會）

展覽將兩個不同年代，卻同樣發生「人口販運」的事件，進行串聯展示和互動體驗，讓參觀者深入了解人口販運發生脈絡、手法、販運路線、傷害與影響等，撕下對被害人汙名化、歧視標籤，進而共同支持被害人，防治人口販運。

特展呈現慰安婦（軍事性奴隸）作為人口販運性剝削的受害者，所發生的真實故事。當年的阿嬤們由於社會就業環境惡劣和家庭貧困，被雇主、仲介等人以高薪誘騙到海外工作，到達目的地後才發現自己要從事慰安婦的工作，只要不服從、逃跑，最後遭到囚禁、剝奪食物，甚至遭受暴力對待。

▲現場有多媒體互動，挑戰看看會不會成為人口販運受害者。（圖／婦女救援基金會）

特展也關注當代的人口販運問題，2021年受疫情影響，許多年輕人到柬埔寨、緬甸、杜拜等地工作，希望透過跨國工作機會還清債務，減輕經濟壓力。然而一到達目的地，他們的護照、手機可能以各種理由被沒收，並受到監控。

如果不願意工作或試圖逃跑，則面臨高額違約金或贖金，甚至可能遭受毆打、性侵、監禁、販賣、器官交易。在被害人聽從執行詐騙工作時，只要業績不好，他們仍然可能面臨毆打或被販賣的處境。這些展示內容的部分資料，由全球反詐騙組織(GASO)、英國憫研顧問公司HRC提供。

▲特展揭露犯罪脈絡手法，試圖喚起社會對人口販運問題的關注。

此外，特展也展示國外年輕人以觀光、求學為名，被販運到台灣的案例。人口販子以觀光名義，販運女性來台從事非法性交易，或是利用政府新南進政策，仲介業者協助境外學校招生，以免學費或低學費留學名義吸引年輕學生來台，然而這些學生卻被安排在工廠打黑工或從事高工時的工作。一旦被害人入境台灣，他們的護照可能被扣留，被迫簽訂不合理的契約或欠款，作為對他們的控制手段，進行性剝削、勞力剝削等不人道待遇。

▲展覽期望終結人口販運的悲劇。

特展將以多媒體展示，呈現真實故事和互動體驗，向參觀者傳達人口販運問題的嚴重性、殘酷之外，也將陸續辦理人口販運系列講座活動。主辦也呼籲，政府、國際社會和每個人都應共同努力，終結人口販運的悲劇，保障所有人的尊嚴和自由。

誠徵人口販運被害人 — 終止現代奴隸悲歌特展

日期：2023/07/07-2023/12/30

週二至週六10:00-17:00

地點：阿嬤家和平與女性人權館

地址：台北市大同區承德路三段32號5樓

入場費：30元/人