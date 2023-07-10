陌生男遊說投資虛擬貨幣　台南房產女大亨慘遭詐騙上億！

▲台南市1名房地產女業主遭網友交友「假投資、真詐騙」，投資虛擬貨幣遭詐騙上億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名50多歲房地產女業主，接到網路交友「假投資、真詐財」，5個月來投資上億元的虛擬貨幣乙太幣，因發現獲利無法兌現才知被騙，而向台南市警一分局報案，由於被害人所提供的犯罪證據分析研判，相關金流都在海外，偵辦相當困難，全案由警方受理偵辦中。

據了解，該名女房地產業主，2023年2月間突接獲1名暱稱「sho」的陌生男子從臉書私訊與其對話閒聊，兩人閒聊一陣互加好友。女老闆在聊天時，曾以稅務或經濟等專業問題詢問對方，對方竟都能回答，因此獲得被害人信任。

該名男子以投資挖礦虛擬貨幣「乙太幣」可獲巨額利潤為由，積極引誘遊說被害人投資，且聲稱可確保獲利，被害人在對方積極說服下，竟相信對方所言，從2月至6月底，共投入100多筆資金購買虛擬貨幣，金額總值上億新台幣，直到最近想獲利兌現，對方卻藉故拖延，還稱需要數百萬的手續費，被害人才驚覺她遭詐騙，憤而檢具證據資料向台南市警方報警。

女老闆拿出5個月來多筆匯款資料，證明自己投入天價金額，警方發現其金流係從新台幣轉成虛擬貨幣，再透過電子錢包匯入海外帳戶，也不是透過知名交易平台交易，顯有轉匯洗錢之情事，分析追查相當困難。

台南市警方依法受理被害人報案，目前與台南市刑大科偵隊、刑事局等單位合作，追查相關涉案人及釐清案情追查偵辦中。