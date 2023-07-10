裝潢便宜還送冰箱　陸裝潢公司詐20多人得手650萬

記者林郁婷／綜合報導

山東德州一名李姓男子買房後，在網路上找了一間裝潢公司，不僅報價低，還贈送家電用品，因此他決定簽約，沒想到對方收了訂金後卻一再拖延施工，最後甚至人間蒸發，他才驚覺被騙。報警後警察發現，共有20人被同間公司詐騙，總金額超過150萬元（人民幣，下同，約新台幣650萬）。

據《澎湃新聞》報導，該裝潢公司的報價比市場價格低很多，還免費送了傢俱、電視和冰箱等等，讓李男非常心動，和對方見面三次後就決定簽約，並支付訂金56800元（約新台幣24萬）。

▲李先生簽約三個月後，裝潢公司仍沒有動工。（圖／翻攝自澎湃新聞）



雙方簽訂合約中規定，工程期限為動工後三個月，然而一個月後李男卻發現，房子還沒開始裝潢，因此打電話詢問，對方不斷以疫情為由推託，直到三個月過去，仍然沒有動工，他再次打電話時，對方直接不接電話，就連裝潢公司也關門，這才意識到自己被騙了，立即報警求助。

德州市公安局天衢新區分局調查後發現，不只李男一人遭到詐騙，而價格低是該裝潢公司的慣用手法，共有20人受害，目前已逮捕公司負責人趙姓男子，並將150多萬元全數退還給受騙者，而由於詐騙金額巨大，趙男之後也將面臨10年以上有期徒刑或無期徒刑處罰。