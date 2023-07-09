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女友絕症「為錢獻身初戀」！火山孝子花120萬救人　驚知真相氣報案

▲男子網戀5年未奔現被騙近30萬。（圖／翻攝自新聞坊）

▲男子網戀5年未奔現被騙近30萬人民幣。（圖／翻攝自新聞坊）

記者鄭思楠／綜合報導

上海徐匯區一陳姓男子2013年搭高鐵時，跟鄰座的一名正妹聊天甚歡，此後因為女方結婚兩人斷掉聯繫。直到2017年對方又主動聯繫，告訴他已經離婚。陳男馬上重燃愛火，與對方網戀5年，期間因為女友罹患「絕症」的原因，花了近30萬元人民幣（約新台幣127萬元），直到最近他才發現了驚人真相。

據《新聞坊》報導，「等我一拿到離婚證，咱倆就談戀愛吧」！為了這一句話，陳男花了5年和近30萬元人民幣（人民幣，下同）。而到頭來，「女友」丈夫的一通電話讓陳男徹底抓狂，直呼上當。

2013年，回家探親的陳男在高鐵上，與對座的女孩孟月（化名）相談甚歡。當時，陳男對這個出身農村的樸素女孩頗有好感。

不過後來，孟月結婚生子，陳男認為雙方有緣無分，只能放手。2017年，孟月突然在聊天中告訴陳男，自己婚姻破裂，並向陳男發出曖昧的訊號，單身的他欣然應允。孟月說，自己已經與丈夫協議離婚，之後兩人就能真正的在一起。

滿心歡喜的陳男萬萬沒想到，此後的日子裡孟月「命運多舛」。她先是自稱罹患腦瘤絕症，後來又是被「初戀男友」帶去治療，好不容易戰勝病魔，又不得不因天價醫藥費委身於「初戀男友」。

這一切都深深刺痛了陳男的自尊，但孟月表現出的乖巧懂事，讓陳男心生憐愛，對孟月有求必應，完全聽不進家人、朋友的勸說。

然而，紙終究包不住火，5年都遲遲見不到女友一面的陳男，近日一狠心，親自前往孟月老家尋她，卻驚詫地發現當地根本沒有孟月這個人。只有一個名叫黃曉萍的已婚女子，長得和孟月一模一樣。同時，黃曉萍的丈夫也發現，一個陌生的男子竟然給妻子轉去了這麼多錢，立刻給陳男打了個電話。

兩人一核實，陳男才發現，女友還是有夫之婦，自己成了被玩弄於股掌的冤大頭。甚至連黃曉萍的丈夫都感嘆，「我真的搞不懂，你為什麼給她那麼多錢？」

憤怒的陳男不斷向黃曉萍討要先前付出的20多萬元，但卻被黃曉萍用各種理由拖延，甚至以即將再婚會獲得聘金的理由，再次騙走了陳男部分錢財。

2023年2月，忍無可忍的陳男向徐匯警方報案。犯罪嫌疑人黃曉萍，很快就在老家被抓捕歸案。到案後黃曉萍供述，她虛構自己已經離婚等謊言，騙取陳男的錢財，並將其揮霍於網路賭博中。對於自己能夠如此輕易地騙走陳男近30萬元，就連黃曉萍本人也感到不可思議。

目前，犯罪嫌疑人黃曉萍因涉嫌詐騙罪，被徐匯區人民檢察院批准逮捕。

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