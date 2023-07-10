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逾期近120年！這本書流浪百年終於歸還圖書館　借書人罰款金額曝

▲▼美國麻州一間公共圖書館6月收到一本逾期未歸將近120年的書籍。（圖／翻攝自Facebook／New Bedford Free Public Library）

▲美國麻州一間圖書館6月下旬收到一本逾期未歸約120年的舊書。（圖／翻攝自Facebook／New Bedford Free Public Library，下同）

記者張寧倢／編譯

美國麻州南部新伯福市（New Bedford）一間公共圖書館近日收到一本逾期未歸將近120年的書籍。圖書館館長表示，這本1881年出版的電學理論書籍，大約是在1904年或1905年被人借走，雖然偶爾的確會收到逾期10年、15年的借書，但「這絕對是我們收回的逾期最久的書。」不過，積欠的逾期罰款只有2美元。

根據紐約時報報導，新伯福市立免費公共圖書館（New Bedford Free Public Library）於5月30日收到西維吉尼亞大學圖書館方面來信稱，「我們最近收到一筆捐贈，其中包含你們圖書館的一本書。上頭沒有撤除的訊息，你們是否想重新收回這本書？」一般圖書館館藏若標記撤除，就代表館方不再擁有這本書，而西維吉尼亞大學圖書館後來把書寄回給新伯福市。

▲▼美國麻州一間公共圖書館6月收到一本逾期未歸將近120年的書籍。（圖／翻攝自Facebook／New Bedford Free Public Library）

新伯福市立圖書館館長梅洛（Olivia Melo）受訪時說，這本書書名為《電學基本論》（An Elementary Treatise on Electricity，暫譯）出版於1881年，由傑出的蘇格蘭物理學家麥克斯威爾（James Clerk Maxwell）撰寫，是闡述電學理論的早期科學文獻，這本書共有208頁，使用莓紅色封面裝訂，充斥著複雜的科學術語和數學方程式。

梅洛表示，圖書館在1882年獲得這本書，最後一次檢查可能是在1904年2月14日或1905年2月14日，由於褪色的戳記讓人很難確定，但在190的後面有個模糊的圓形，而前一個戳記則清楚可見是1903年12月10日。她說，這本書的保存狀態良好，內文的字清晰可辨，書脊也很結實，但最初是誰借走了這本書，以及這將近120年來輾轉流落到何處，館方目前仍不清楚。

▲▼美國麻州一間公共圖書館6月收到一本逾期未歸將近120年的書籍。（圖／翻攝自Facebook／New Bedford Free Public Library）

報導指出，這本書當年被出借時，圖書館規定逾期歸還一天將收取1美分的費用，若逾期金沒有上限，借書人將欠下約430美元（約新台幣1.3萬元）的罰款，但如果按照現行的每天5美分逾期費用計算，借書人則將拖欠超過2100美元（約新台幣6.5萬元）。

不過，梅洛解釋，早在幾十年前圖書館就設定了逾期費上限為2美元（約新台幣62元），以鼓勵民眾積極還書。她還說，在數位時代這本書體現了印刷文字的價值，「這本書100年後還會在這裡，因為現在我們會繼續保護、照顧它。為了後代子孫，這本書將留在這裡。」

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