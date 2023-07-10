美軍出動MQ-9無人機空襲　擊殺伊斯蘭國領袖

▲圖為MQ-9死神無人偵察機。（示意圖／翻攝自美國空軍網頁af.mil）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部9日宣布，美軍7日在敘利亞東部發動空襲行動，出動MQ-9無人機，擊斃極端組織伊斯蘭國（ISIS）領袖穆哈加（Usamah al-Muhajir）。美方表示，這起行動並未造成平民喪生，但正在評估一名平民可能受傷的通報。

綜合CNN、衛報等報導，目前尚不清楚美軍如何確認死者就是穆哈加，中央司令部（US Central Command）未透露相關細節。陸軍上將庫里拉（Erik Kurilla）透過聲明稿表示，「我們已經明確表示，仍然致力於在整個區域範圍內擊敗伊斯蘭國，伊斯蘭國依舊是個威脅，不僅是該地區，其他區域也是如此。」

美軍也提到，這次執行任務的MQ-9無人機曾遭俄羅斯軍機惡意干擾。美國政府自去年起加強對敘利亞境內ISIS嫌疑分子的打擊行動，擊斃、逮捕多名領袖。