　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

水上摩托車相撞　美國田納西州69歲議員傷重亡

▲▼ 美國田納西州民主黨團69歲前主席赫倫（Roy Herron）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 圖為美國田納西州民主黨團69歲前主席赫倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州民主黨團69歲前主席赫倫（Roy Herron）7月1日因水上摩托車事故住院，傷勢嚴重，經多日搶救，仍於9日宣告不治。

美聯社報導，赫倫1日前往肯塔基湖（Kentucky Lake）與另一輛水上摩托車相撞，手臂、骨盆傷勢嚴重，也有內出血的情況，被緊急送往納許維爾的范德比爾特醫學中心（Vanderbilt Medical Center）。然而住院接受治療多日，赫倫仍於9日在醫院過世。

田納西州野生動物資源局正在調查這起碰撞事件，但現階段尚不清楚具體情況。赫倫妻子南西卡蘿米勒赫倫（Nancy Carol Miller-Herron）表示，赫倫全心全意愛著家人，在當時正在做他最喜歡的事情，也就是和兒子們、朋友們在田納西州戶外一起度過時光。

葬禮計畫於周六在馬丁（Martin）一間教堂舉行，在赫倫過世的消息傳出後，許多人發聲致哀。美國前副總統高爾（Al Gore）表示，赫倫是最親愛的朋友，也是田納西州最忠誠的公僕之一；民主黨眾議員科恩（Steve Cohen）則形容，赫倫聰明、勤奮、誠實，是注定偉大的政治家。

赫倫在田納西州參眾兩院共任職26年，並在2013年至2015年期間擔任該州民主黨團主席。除了小兒子出生那時，他其餘時間從未錯過任何議程。

ET快訊
快訊／柯文哲演唱會　8800元4分鐘完售
快訊／母子2人雙雙陳屍住家
LIVE／北科大白飯之亂炎上！系主任自封吃飯系　5億生母住處
廣東幼稚園砍人6死1傷　門口全是血
正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是歸化台灣洋將
快訊／男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押
一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖PTT大洗版
獵殺26kg「龍王鯛」比讚合照　2男獲判無罪
騎士遭掉落電纜活活電死　台電判賠1615萬確定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人

索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

新娘欠錢不還！婚禮上遭「假賓客」當面討債　新人秒尷尬變臉

把1歲女兒放門口「安全座椅上」　媽開車意外暴衝當場輾死孩子

日本5縣接「避難指示」！破紀錄大雨轟九州　福岡、大分災情最慘

逾期近120年！這本書流浪百年終於歸還圖書館　借書人罰款金額曝

水上摩托車相撞　美國田納西州69歲議員傷重亡

半年內4死！TikTok瘋傳「跳船挑戰」　男在孩子面前斷脖當場死亡

北韓威脅美國！警告「擊落」半島上空美軍偵察機：已達衝突臨界點

日本九州暴雨沖毀20處鐵道　觀光列車「由布院之森」停駛至7月下旬

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人

索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

新娘欠錢不還！婚禮上遭「假賓客」當面討債　新人秒尷尬變臉

把1歲女兒放門口「安全座椅上」　媽開車意外暴衝當場輾死孩子

日本5縣接「避難指示」！破紀錄大雨轟九州　福岡、大分災情最慘

逾期近120年！這本書流浪百年終於歸還圖書館　借書人罰款金額曝

水上摩托車相撞　美國田納西州69歲議員傷重亡

半年內4死！TikTok瘋傳「跳船挑戰」　男在孩子面前斷脖當場死亡

北韓威脅美國！警告「擊落」半島上空美軍偵察機：已達衝突臨界點

日本九州暴雨沖毀20處鐵道　觀光列車「由布院之森」停駛至7月下旬

女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人

導航要用Google還是Apple？　鄉民大讚1優點選它：完全屌打

室友太可口...鵜鶘伸筷子嘴「含住小袋鼠」　背後藏可愛原因

索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

快訊／國際海事組織加嚴溫室氣體排放　2030至少5%近零、2050淨零

永慶公益線上講座　心理師蔡宜芳幫助大眾擺脫自我懷疑

連鍵盤也是螢幕！外媒曝蘋果「摺疊」 MacBook　2025年亮相

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售　8800元天王價「擋不住粉絲熱情」

評高端「偷雞摸狗」想發國難財　防疫學會理事長挨告結果出爐

國際熱門新聞

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

飛機太重！19乘客被「趕下飛機」

韓美女網紅慘死柬埔寨　警曝疑遭性侵

拜登：烏克蘭遵守一條件　就可入北約

辣妹轉戰成人界　一個月賺200萬

搭火車前面是醫生　意外救了男乘客一命

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落

搶匪吼「把錢給我」沒人理　尷尬逃

葉倫：美國不尋求與中國「脫鉤」

床墊多久換一次？　專家曝不換可怕後果

英情報：俄羅斯官媒對瓦格納兵變毫無準備

佛州州長迪尚特：若當選總統將取消中國最惠國待遇

8樓建築被連扔3石　下秒瞬間崩塌成平地

更多熱門

相關新聞

TikTok瘋傳「跳船挑戰」　4人摔斷脖子慘死

TikTok瘋傳「跳船挑戰」　4人摔斷脖子慘死

美國阿拉巴馬州當局近來警告，過去6個月內有許多人因為進行時下流行的抖音跳船挑戰(Boatjumping)，從高速行駛的船上跳到海中，導致許多人因此扭斷脖子溺水，目前已經造成4人死亡，其中1人還是一名父親。

北韓警告「擊落」韓半島上空美軍偵察機

北韓警告「擊落」韓半島上空美軍偵察機

美軍出動MQ-9無人機　擊殺伊斯蘭國領袖

美軍出動MQ-9無人機　擊殺伊斯蘭國領袖

白宮：葉倫訪中進行實質互動　傳達華府意圖

白宮：葉倫訪中進行實質互動　傳達華府意圖

佛州州長迪尚特：若當選總統將取消中國最惠國待遇

佛州州長迪尚特：若當選總統將取消中國最惠國待遇

關鍵字：

田納西州Roy Herron水上摩托車北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面