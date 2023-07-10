老婆帶2孩吃小火鍋！裝3碗飯「被收共鍋費」　他噴：開店還怕人吃

▲小火鍋。示意圖，非當事店家，亦與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些小火鍋店因為可以自由裝白飯、飲料，所以會收共鍋費。近日有男網友發文表示，老婆帶著2個孩子去用餐，點了一個150元的臭臭鍋，怎料結帳時，卻被收150元的共鍋費，「開店還怕人吃，乾脆倒閉好了！」貼文曝光後，引發熱烈討論，但也有人質疑真實性。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，老婆帶著2個孩子去小火鍋店吃飯，點了一個150元的臭臭鍋，「我老婆和小孩一起吃是很正常的，但是店員結帳時卻執意要收2個人150元的共鍋費」。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO透露，小孩一個9歲、另個6歲，「是能吃你多少東西？」更何況老婆也才裝3碗白飯而已，「開店還怕人吃，乾脆倒閉好了！」他直呼，想不到吃飯也會遇到仗勢欺人的店員，以後不會再光顧那家店。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「果然是奧客無極限」、「規定一定有明白的寫共鍋費用，不想遵守就自己開一家」、「該付就付，不然就多點抵低消」、「還好你不會再去了」、「收共鍋費很正常啊，吃米不知米價」、「本來就要共鍋費，不然你飲料、冰品吃免費嗎」。也有網友建議，「在家吃吧，不要造成店家困擾」。

▲原PO有編輯過貼文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

不過，點開貼文的編輯紀錄後，可見原PO起初是說，老婆白飯裝了5碗飯，而共鍋費則是被收30元。由於文章內容有落差，因此也有網友質疑，「你是來反串的吧」、「反串要先說」、「是反串隔壁的學生白飯嗎（指北科大白飯事件）」、「是不是看大學生吃飯的新聞來反串的」、「反串還是釣魚」。