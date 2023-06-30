搭捷運追動漫！隔壁家長乘客突阻止：對我兒子眼睛不好

▲網友抱怨，搭捷運時被隔壁乘客要求「不要看手機」。（示意圖，鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

許多人在搭大眾運輸通勤時都會利用時間追劇，一名男網友分享自己日前搭捷運時正在看動漫，結果隔壁座位來了一個年約3-4歲的男童坐下，男童的媽媽竟出聲阻止要他不要看手機，誇張的經歷引起網友熱議。

一名男網友昨（26日）在臉書社團「爆怨2公社」po文表示，他搭捷運時剛好有空位，捷運到站的時候，有個目視年齡約3-4歲的小男孩上了車，坐在他旁邊，那時他正在追動漫，結果捷運啟動後過沒多久，旁邊小男孩的媽媽對他說：「先生，你可以不要看手機嗎？不然我兒子一直在看你的手機，對我兒子眼睛不好…」。

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▲原PO一聽家長說法當場傻眼。（翻攝臉書）

家長突如其來的要求讓原po傻了眼，發文抱怨：「現在是怎樣，你兒子要看我的手機，我的問題嗎？？怎麼不阻止你兒子看我的手機？？」

網友見狀紛紛表示，「恐龍家長出沒，請迴避」、「那就回她，把妳兒子眼睛遮起來啊」、「請她搬去海邊啦…管那麼寬」、「自己的小孩都管不好了，還管到別人家去」、「回她不會教不要生，不確定教不教得好就去結紮」、「媽媽給了孩子最糟糕的示範。以後孩子長大，永遠只怪別人」、「古代孟母會三遷，現代的也會三牽…牽拖，牽扯，遷怒…也會叫鄰居不准做這個，不准做那個，不然就是要鄰居搬家…」

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