「徐薇分校」遭法院查封　才獲總統頒全國優良補習班

▲徐薇英文新竹權慧分校（圖）遭離職老師指控欠債擺爛。



圖文／鏡週刊

徐薇英文新竹權慧分校，因執行長積欠離職老師近百萬元債務，最近遭法院強制執行，查封電腦、冷氣等設備，讓學生及家長非常錯愕。本刊調查，李姓執行長以個人及補習班名義向老師借錢周轉，用來支付員工薪水、勞健保、加盟金，甚至幫女兒買車，事後不僅賴帳，還將老師解聘。值得一提的是，該分校去年曾獲選全國優良立案補習班，接受總統頒獎，今昔相比，格外諷刺！

位在新竹市北區的「權慧資優教育補習班」是「徐薇英文」加盟分校，臉書粉絲專頁不時上傳與英文名師徐薇的合照，去年還獲選為全國優良立案補習班，被徐薇認證為「徐薇之光」。

▼徐薇英文權慧分校臉書常上傳執行長李若涵、董事長游翔竣與英文名師徐薇的合照。

上月30日，突有新竹地院的司法事務官及員警至該補習班強制執行，知情人士Ａ小姐告訴本刊，當時補習班執行長李若涵一度拒絕配合，還請來一名男性友人到場助陣，男子趕抵後對員警大小聲，甚至與警發生肢體衝突，現場非常混亂，補習班董事長游翔竣聞訊，也趕回了解。

▼徐薇英文權慧分校上個月底遭法院強制執行，包括飲水機、沙發等動產都被查封。



司法事務官最後打電話回法院，請書記官說明，李女才配合執行，但當事務官拿出抽屜裡的學生繳費袋時，李一把搶過，稱袋內現金是「游董事長借放」，非補習班的收入，卻因不慎掉落，遭到查封。

司法事務官在補習班查封多部電腦、冷氣等電器，連沙發、茶几都被貼上封條，事務官將查封物品暫交補習班保管，並叮囑李女不得隨意處置，靜待後續程序，Ａ小姐說，很多師生、家長看到強制執行這一幕，深怕補習班經營不善、影響授課品質，私下議論紛紛。

曾在補習班任職的Ｂ小姐告訴本刊，2020年7月她到該補習班兼職任教，原本一切正常，但同年11月，李女突然請她代墊徐薇英文的8萬多元加盟金及員工薪水共47萬元，承諾收到學費後，就會立刻歸還。

Ｂ小姐認為補習班招生正常，雙方合作愉快，便答應協助李度過難關，不料，李之後幾乎每個月都拜託Ｂ小姐幫忙，近一年內，Ｂ小姐就幫補習班墊款超過30次，總金額超過80萬元，除此之外，李女還以女兒要買車等私人理由，向Ｂ小姐借了90萬元，她雖承諾會按月償還，卻都食言擺爛。

▼除了數十萬元的員工薪水，執行長李若涵還請Ｂ小姐代墊8萬多元加盟金。



2021年10月，Ｂ小姐應家長之邀，擔任一名學童的家教，因該學童曾是補習班的學生，李得知後痛罵她搶學生、挖牆角，讓Ｂ小姐十分心寒，決定離職，沒想到離職後李竟誣指她偷走徐薇英文的教師手冊，告她竊盜，事後Ｂ小姐獲不起訴處分，也決定對李提告，追討欠款，今年4月法院判李及補習班敗訴，須償還Ｂ小姐欠款。

另名離職教師Ｃ先生也告訴本刊，該補習班不只執行長欠款不還，股東之一的王姓女課務長，曾因學生吵鬧，突然衝進教室踹倒桌椅，也曾在學生面前拍桌責罵其他老師，令人傻眼。Ｂ小姐認為，徐薇英文總公司應負起督導責任，讓分校維持教學水準，以免砸了自己的招牌。

▼徐薇英文權慧分校去年獲選全國優良補習班，董事長游翔竣（黃圈者）還進總統府領獎。



針對相關指控，本刊致電權慧資優教育補習班詢問，執行長李若涵向本刊回覆表示她已經離職，與離職教師的債務事宜仍在法院訴訟中，她尊重對方執行權益，強調補習班沒有營運上的問題。



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