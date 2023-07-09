長舌大叔搭火車放聲講電話　5歲女童「一句話」教訓讓他超尷尬

圖文／鏡週刊

中國一名媽媽和5歲的女兒日前搭乘8小時的長途列車，沒想到遇到一名不顧公德心的大叔，打了一個小時的電話，聲音大到連隔壁座位的女兒都聽得很清楚。女兒忍無可忍出聲教訓，讓媽媽十分尷尬，原本想提醒女兒要寬容，卻反而被女兒反問的一句話堵住嘴。

這名媽媽在《小紅書》發文分享表示，日前帶女兒搭長途列車，年紀小的女兒十分安靜沒有哭鬧，沒想到隔壁乘客大叔卻十分長舌，自顧自的講電話大聊特聊，也沒有控制音量，就連女兒戴著耳機都覺得非常吵，當下出聲教訓「打電話的小聲點嘛，吵死了！」

原PO沒想到女兒冒出這句話，怕刺激對方，於是小聲跟女兒表示在公眾場所要寬容一點，沒想到女兒反問「為什麼大人可以隨便吵，小朋友一吵就要被罵？」這句話讓她一時語塞，不知道怎麼回答。當下男子似乎也聽到，趕緊放低音量，讓氣氛十分尷尬。

不少網友看完貼文紛紛支持原PO女兒做法，認為她很勇敢，「我覺得她說得很好，如果是我，我還會很開心孩子替我說出心裡話」「她沒有錯，公共場所要保持安靜是每個人的責任，不分年齡大小」，部分網友直言有些大人反而比小孩更沒禮貌，看影片不戴耳機，聲音震天。另外，也有網友建議媽媽「不要壓抑孩子的正義感，要鼓勵她勇敢發聲」。





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