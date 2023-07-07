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范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

范瑋琪挺夫聲明後取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

▲范瑋琪取消9月原定要在台北流行音樂中心舉辦《我們之間的事》演唱會。（資料照）

圖文／鏡週刊

范瑋琪9月原定要在台北流行音樂中心舉辦《我們之間的事》演唱會，但老公黑人陳建州深陷Metoo風暴，陸續遭大牙、郭源元及DJ妖嬌指控性騷，社會大眾對於夫妻倆提告求償以及范瑋琪的挺夫聲明相當反感。今（7日）主辦單位寬宏藝術宣布演唱會取消並公布退票辦法，網友也湧至貼文下方狂酸這是「最重要的決定」。

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范瑋琪和陳建州愛情長跑11年結婚，〈最重要的決定〉〈黑白配〉更是象徵夫妻倆感情的經典歌曲，如今范瑋琪因為陳建州捲入性騷風波取消演唱會，網友湧進寬宏藝術臉書貼文的下方，引用招牌歌曲酸爆「這才是最重要的決定！！」「這真的是最重要的決定！」「#到不了」「范范 范瑋琪可不可以不勇敢？可以，沒問題」「我唱不了 我到不了」。

范瑋琪挺夫聲明後取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

▲網友湧至寬宏藝術臉書貼文下方留言：這是「最重要的決定」。（翻攝臉書）

網友紛紛表示，「留言好有趣」「第一次看到留言區這麼一致的」「留言各種好笑」「第一次看到演唱會停辦，普天同慶」「好可惜啊（翻白眼）！」還有網友說「恭喜當初有買票的朋友們~不用賠售了」「那可以邀請張韶涵打拳上嗎？張韶涵的出場可以召集黑澀會妹妹一起woo」「原本期待來賓會有張韶涵蘇貞昌，現在都到不了了…」。

范瑋琪挺夫聲明後取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

▲寬宏藝術臉書公告范瑋琪演唱會退票辦法。（翻攝寬宏藝術臉書）

 


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