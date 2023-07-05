每月睡12女！這高官自爆「1500人斬」　狂言：我的陰X是知識器官

▲義大利文化副部長在一場藝術研討會中自豪說，無法精準算出他的生殖器到底「穿越」了多少人。（翻自news.italy24.press）

圖文／鏡週刊

義大利文化副部長史家比（Vittorio Sgarbi），上月在一場博物館的活動中，語出驚人，自爆自己是「1500人斬」，平均每月睡9-12名女生，甚至狂言道「沒有陰莖計步器這種東西」，所以實際「睡女生」的數字無法精準計算。史家比此話一出，立刻引發義大利全國震驚，並受到許多民眾批評撻伐。

據英國《每日郵報》報導，史家比在6月21日於「國立二十一世紀藝術博物館」（MAXXI）的一場研討會活動中，突然和主持人與來賓討論起性事。接著有一名來賓利用打電話的方式加入討論，史家比拿著電話回答他的問題「你睡多少女人」，這時史家比自爆自己大約睡了1500名女性，平均每個月睡9-12人。史家比還驕傲地說自己的陰莖是「知識器官」，更稱這世界上沒有一種工具叫「陰莖計步器」，所以無法精準算出他的生殖器到底「穿越」了多少人。

不過此話一出，立刻讓義大利全民震驚，當事人也免不了受到政界與女權團體的強力譴責與批評，還有女網友氣憤地說：「真想捏爆他的下體，太氣了！」另外也有網友認為，史家比有可能是誇大其辭，但對於這種貶低女性的言論，仍然感到憤怒。

義大利文化部長桑谷里安諾（Gennaro Sangiuliano）發現事態嚴重，事後表示已經向博物館了解整件事發過程，桑谷里安諾更說：「雖然我們憲法保障言論自由，但不允許任何粗俗與貶低的發言」、「我畢生都是尊重女性的。」

據悉史家比與才剛逝世的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）關係相當要好，這次的博物館活動發言中，史家比也一度語出驚人嘲諷貝魯斯柯尼，他稱貝魯斯柯尼「生前睡不到100女，真是悲哀」。

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