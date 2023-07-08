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大陸 大陸焦點 特派現場

「發光迪奧哥」手機藏內褲作弊　褲襠射出一道光…淪全校笑柄

一名考生把手機藏在褲襠裡想作弊，卻誤觸手電筒開關讓褲襠發光，被監考老師抓包。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

聰明反被聰明誤！一名學生原本想耍小聰明用手機作弊，沒想到意外誤觸手電筒開關當場被監考老師抓包，不僅作弊失敗，還因為褲檔發亮淪為笑柄。

大陸一名體育生在學校期末考時，偷偷將手機藏內褲作弊，下體卻不慎誤觸手電筒開關，整個褲襠瞬間發光，最後偷雞不成蝕把米，被監考老師抓包，當場沒收手機，這個尷尬的經歷被同場考生爆料投稿到微博的「社死案發現場」徵稿區，引起熱議。

根據投稿者透露，事後自己因為填錯題號去考務辦申報，還看到那名作弊的體育生，心想「還沒開考就被抓了，名聲也臭完了」，但是監考老師臉色看起來更難看，「比體育生的臉還像一捧黃土」。

這個作弊失敗反成社死的趣聞在微博引發熱議，投稿者笑稱這名體育生事後被同學們取了一個「發光迪奧哥」的外號，淪為全校的笑柄，不少網友也加入譏笑的行列，紛紛留言「亮劍」「襠下黑暗，小弟弟想要一束光」「監考老師是萬萬不敢碰這個手機的」。

另外也有網友則認為居然連作弊都失敗，直言「我都替他尷尬」「笑死了所以壞事真不能幹是吧」，也有人調侃「救命，他在他們學校青史留名了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／社死案發現場）



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