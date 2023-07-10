快訊／快改道！北市南京西路天坑擴大　新封閉搶修區域曝

文／中央社記者陳怡璇台北10日電

台北市南京西路與貴德街路口8日深夜出現1公尺深的天坑，原本昨天晚間已可以單向通行；新工處今天凌晨緊急通知西寧北路至環河北路再現新漏水點，封閉搶修中，用路人要改道。

台北市政府8日晚間11時49分接獲通報，南京西路315號前道路有掏空情形，出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺的坑洞，市府隨即派員開挖，初步檢視各管線均無破裂狀況，便先行回填復舊，在9日晚間8時30分開放東向西車道單向通車。

▲▼南京西路、貴德街口8日深夜出現1公尺深的天坑。（圖／記者黃彥傑攝）

原本盼今天能恢復雙向通行，但工務局凌晨緊急通知，西寧北路至環河北路再發現新漏水點，搶修封閉中，用路人請繞道，至於能否在今天恢復雙向通車，工務局坦言還是未知數、努力中。

工務局說，南京西路311號前路面經過搶修，仍有坍陷情形，研判是損壞之污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，污水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所，持續搶修。

▲▼南京西路、貴德街口8日深夜出現天坑，導致休旅車左前輪爆胎。（圖／記者黃彥傑攝）



衛工處說明，因污水管線破損，以致地下水持續將砂土沖刷流失，衛工處首要需將人孔止水，避免砂土隨水繼續流失，目前計畫將位於南京西路458號前污水人孔以混凝土填封止水，因此道路暫時不開放交通。

衛工處表示，目前相關管線單位再次於現場待命並已確認管線狀況，新工處進行灌漿改良地質，穩定地層，確保周遭建築物不受影響，並努力儘速恢復路面。