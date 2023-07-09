北市南京西路天坑單向恢復通行　發生原因不明待專家釐清

中央社

台北市南京西路與貴德街路口昨天深夜出現1公尺深的天坑，市府今天表示，此路段在晚間8時30分開放東向西單向通行，將持續監測路面狀況，並邀集專家學者等綜合研判事發原因。

台北市政府昨天晚間11時49分接獲通報，南京西路315號前道路有掏空情形，出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺的坑洞，市府隨即派員開挖，初步檢視各管線均無破裂狀況，便先行回填復舊，在今天晚間8時30分開放東向西車道單向通車，盼明天能恢復雙向通行。

台北市工務局新工處副總工程司陳炳麟接受電訪表示，此路段下方深約7公尺處有一管徑約70公分的污水管，工務局衛工處已在進行管線清淤，完成後就會派TV檢視車進入檢視，若發現有破洞即立即修補，但因為清除淤泥比較費工，目前尚無法估計多久可以完成。

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▲▼台北南京西路突地裂「出現1.5m天坑」休旅車左輪壓到爆胎。（圖／記者黃彥傑攝）



他指出，此路段在1月時也曾出現坑洞，當時初步判斷是自來水管線有狀況導致，但台北自來水事業處開挖後檢視無異，便回填並銑鋪，而這次是此路段今年第2度出現坑洞。

至於發生原因，陳炳麟說，無論是底下污水管漏水，還是此處靠近淡水河河道而受沖刷，都是推測及預判，會在明天找顧問公司、專家學者及相關單位來討論實際原因，並視TV檢視狀況及搶修後是否還有下陷情形來綜合判斷，目前仍無法確認。

陳炳麟表示，此路段恢復通行後，明天會做透地雷達掃描，並請廠商監測1至2週，加強路面巡查，維護鄰近道路結構狀況。

至於今天上午一度傳出有施工單位稱是因天氣過熱導致，台北市土木技師公會理事長莊均緯強調，「不可能」，會出現孔洞通常是因為底下的沙流失，也就是一定有水才會把沙帶走，這與天氣無關。