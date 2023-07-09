　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市南京西路天坑單向恢復通行　發生原因不明待專家釐清

中央社

台北市南京西路與貴德街路口昨天深夜出現1公尺深的天坑，市府今天表示，此路段在晚間8時30分開放東向西單向通行，將持續監測路面狀況，並邀集專家學者等綜合研判事發原因。

台北市政府昨天晚間11時49分接獲通報，南京西路315號前道路有掏空情形，出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺的坑洞，市府隨即派員開挖，初步檢視各管線均無破裂狀況，便先行回填復舊，在今天晚間8時30分開放東向西車道單向通車，盼明天能恢復雙向通行。

台北市工務局新工處副總工程司陳炳麟接受電訪表示，此路段下方深約7公尺處有一管徑約70公分的污水管，工務局衛工處已在進行管線清淤，完成後就會派TV檢視車進入檢視，若發現有破洞即立即修補，但因為清除淤泥比較費工，目前尚無法估計多久可以完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快訊／台北南京西路突地裂「出現1.5m天坑」休旅車左輪壓到爆胎。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北南京西路突地裂「出現1.5m天坑」休旅車左輪壓到爆胎。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／台北南京西路突地裂「出現1.5m天坑」休旅車左輪壓到爆胎。（圖／記者黃彥傑攝）

他指出，此路段在1月時也曾出現坑洞，當時初步判斷是自來水管線有狀況導致，但台北自來水事業處開挖後檢視無異，便回填並銑鋪，而這次是此路段今年第2度出現坑洞。

至於發生原因，陳炳麟說，無論是底下污水管漏水，還是此處靠近淡水河河道而受沖刷，都是推測及預判，會在明天找顧問公司、專家學者及相關單位來討論實際原因，並視TV檢視狀況及搶修後是否還有下陷情形來綜合判斷，目前仍無法確認。

陳炳麟表示，此路段恢復通行後，明天會做透地雷達掃描，並請廠商監測1至2週，加強路面巡查，維護鄰近道路結構狀況。

至於今天上午一度傳出有施工單位稱是因天氣過熱導致，台北市土木技師公會理事長莊均緯強調，「不可能」，會出現孔洞通常是因為底下的沙流失，也就是一定有水才會把沙帶走，這與天氣無關。

他奶奶的熊勒！！ 這也太倒霉了吧！ 這種事竟然發生在我自己身上 希望今年能趕快過啊！ 順便把我的霉運也給帶走 希望這之後的每年都能夠順順利利平平安安就好

阮予文發佈於 2023年7月8日 星期六
ET快訊
凱旋夜市恐熄燈！　攤商要告了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市南京西路天坑單向恢復通行　發生原因不明待專家釐清

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

只看色塊、剪影猜角色！　誰會是「皮克斯真鐵粉」？

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

北市南京西路天坑單向恢復通行　發生原因不明待專家釐清

小火鍋店「白飯、冰淇淋吃到飽」不會虧本？內行人曝真相

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

大學生吃光白飯刷負評　熱炒店老闆現身吐委屈

快訊／嗑光白飯刷負評！北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

幼兒園孩子掉出胸針　竟是「家長裝密錄器」！2幼師傷心離職

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

機車騎士熱爆！高市「夏季限定」縮短部分紅燈30秒

阿堂鹹粥老闆娘淚喊「魚肚賣一片虧一片」！說法意外引爆論戰

熱爆了！自製「涼拌杏鮑菇雞絲」減脂　免開火不流汗好簡單

26歲女走斑馬線遭尾隨砍殺！勇爸下車拿湯杓「背後突襲」救下她

葛仲珊「金曲驚喜登台」原因曝光！消失2年認了有猶豫：很不容易

兄弟前洋投被叫上大聯盟　不到一天遭DFA

全新地中海郵輪體驗　包吃包住包玩樂

超夢幻跨年計劃！北歐極光玻璃屋，躺著看極光

暑假高CP！玩最夯峴港　5大亮點超吸睛

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

UNIQLO「免費好康」被挖出

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

即／北科大學生628字聲明再炎上　網：燃燒吧

快訊／好市多起司驗出致癌物環氧乙烷！食藥署證實回收中

好市多：1300名會員購買致癌物乾酪

永和背心正妹撞前車重摔　網看了超心疼

更多熱門

相關新聞

南京西路天坑搶修　北市估今下午恢復通車

南京西路天坑搶修　北市估今下午恢復通車

台北市大同區南京西路、貴德街口，8日深夜路面突然傳出巨響後發生地裂，瞬間出現一個天坑，當下有一輛休旅車經過，左前輪壓到坑洞爆胎，所幸駕駛沒有受傷，而該地也被拉起封鎖線，全線封閉雙向來車。台北市工務局9日中午表示，上午已開始進行銑刨加鋪作業，預計今日下午即可恢復開放通行。

即／北市出現1.5m天坑！休旅車爆胎

即／北市出現1.5m天坑！休旅車爆胎

高雄天坑吞15噸水車　找到原因了

高雄天坑吞15噸水車　找到原因了

台南安南區驚見天坑！砂石車後輪卡住

台南安南區驚見天坑！砂石車後輪卡住

即／高雄驚現天坑！水車車輪陷洞裡

即／高雄驚現天坑！水車車輪陷洞裡

關鍵字：

南京西天坑

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

KID叫外送「驚見坤達」！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

30學生衝熱炒店「吃光2桶免費白飯」還洗1星負評

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

《大學生》班底無預警宣布結婚！

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

韓美女網紅慘死柬埔寨　警曝疑遭性侵

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面