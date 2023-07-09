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南投4布農族部落自主號召成立獵人協會　身分、槍支、獵物皆納管

▲布農族獵人體驗改良式獵具。（圖／南投林區管理處提供）

▲布農族獵人體驗改良式獵具。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉濁水溪線4個部落的布農族人成立「信義鄉濁水溪線布農族獵人協會」，成為全縣第2個透過狩獵自主管理機制形成的布農族獵人組織，也展現部落族人傳承狩獵、自律守護傳統領域及其內之野生動物資源、自然環境多樣性的決心，期許布農族文化與土地能永續共生共榮。

該獵人協會成立大會8日於地利村辦公室旁風雨球場舉行，組成成員包括地利、雙龍、人和、潭南等4部落族人；南投林管處處長李政賢、縣政府原民局長史強、社勞處科長呂建蒼、南投縣議員全文才、信義鄉民代表松東隆及4村村長等皆到場見證祝賀，南投林管處也進行誤捕黑熊通報無罪、生態給付、改良式獵具換發等政策宣導，並頒發禮品給主通報發現黑熊蹤跡的潭南村民幸泰祥。

▲布農族獵人自主號召族人成立南投縣濁水溪線獵人協會。（圖／南投林區管理處提供）

▲▼布農族獵人自主號召族人成立南投縣濁水溪線獵人協會。（圖／南投林區管理處提供）

▲布農族獵人自主號召族人成立南投縣濁水溪線獵人協會。（圖／南投林區管理處提供）

獵人協會籌備會主席金雅惠表示，狩獵是原民傳統，隨著時代更迭更須教育下一代狩獵意義：不僅是文化傳承，也能平衡山林生態；透過獵人協會自治狩獵行為、妥善管理獵人，不僅可掌握獵人身分，也能有效管理獵場、獵槍、獵物等，讓狩獵行為更有彈性與機動性，而所有獵人也必須向協會負責，未來更能讓原住民狩獵活動公開透明。

▲布農族獵人體驗改良式獵具。（圖／南投林區管理處提供）

▲布農族獵人體驗改良式獵具。（圖／南投林區管理處提供）

南投林區原住民委員會及林務局於106年正式會銜發布《野生動物保育法》第21條之一解釋令，首度將「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化之一環，打開原住民族狩獵自主管理之路；李政賢說明，狩獵自主管理制度之推展，部落族人及其自主推動意識最為關鍵，該4部落願意認同林務局推動之狩獵自主管理機制，自主召集族人成立獵人協會，值得肯定，未來也將持續支持並協助部落落實自主管理中的野生動物資源監測、自治自律管理及部落回報等工作。

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