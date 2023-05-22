國中會考答案稱「慶典要小米酒」！ 議員批歧視：誤導原住民愛喝酒

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國中會考答案稱「慶典要小米酒」！ 議員古志成批歧視：誤導原住民愛喝酒

▲台東縣議員古志成指國中會考國文科出現爭議題目。（圖／翻攝自YouTube／臺東縣議會）

▲台東縣議員古志成指國中會考國文科出現爭議題目。（圖／翻攝自臺東縣議會直播）

記者閔文昱／綜合報導

為期兩天國中教育會考21日結束，不過卻爆出命題爭議。國文科其中一道題目為，傳統布農族在以木杵搗米製作小米酒時，發現木杵會產生不同聲響，進而發展出以木杵作為樂器的合奏或用做傳遞訊息，試問學生關於傳統布農族社會的推論。對此，台東縣布農族議員古志成認為，布農族沒有以杵音傳遞訊息的傳統，該題答案也有指「布農族愛喝酒」的嫌疑，並不恰當。

古志成22日在議會縣政總質詢時，放映一道國中會考題目，內容為「傳統布農族社會在舉行重大的祭儀活動前，族人會聚集在一起用木杵搗米準備製作小米酒，發現不同的木杵會產生不同的聲響，因而將其作為合奏的樂器。後來每當族人聽到杵音傳來，就知道最近聚落即將舉辦慶典，杵音也因而具有傳遞訊息的功能。」請學生根據這段文字，選出最恰當的傳統布農族社會推論。

▲台東縣議員古志成指國中會考國文科出現爭議題目。（圖／翻攝自YouTube／臺東縣議會）

根據參考答案，4個選項分別為，（A）舉行重大慶典需要小米酒。（B）透過傳遞木杵來交換訊息。（C）依祭儀種類飲用不同的米酒。（D）以整齊的杵音宣告祭儀開始。之後公布的正確解答為「（A）舉行重大慶典需要小米酒。」

古志成指出，布農族有所謂的杵音，但沒有杵音傳遞訊息的文化，而題目的答案「舉行重大慶典需要小米酒」，讓他感覺是在帶風向，指布農族就是愛喝酒，有誤導、歧視之嫌，且題目跟選項也毫不相干，「為什麼要根據這段文字去推斷布農族愛喝小米酒？」呼籲教育處長能敦促各教育階段在文化的教導上能更加完整。

對此，縣府原民處長方銘總表示，這個題目本來就是不對，所以沒有正確答案。教育處長蔡美瑤則回應，這樣的題目連布農族議員也沒辦法得出正確答案，可見這則題幹和選項有很大的問題，對於布農族文化理解的落差，會向心測中心反映。

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