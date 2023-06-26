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原聲與多媒體的邂逅　7／1布農天籟合唱音樂會唱響南投

▲▼ 。（圖／財團法人台北市彩霞教育基金會提供）

▲東森慈善基金會贊助「布農天籟合唱音樂會」，邀請來自南投布農的孩子，用歌謠唱出「我們的歌」，透過歌聲與在地連結，獻給孕育他們的這塊土地。（圖／財團法人台北市彩霞教育基金會提供）

生活中心／採訪報導

來自南投布農的孩子用歌謠唱出「我們的歌」，透過歌聲與在地連結，獻給孕育他們的這塊土地。東森慈善基金會贊助由增蘭音樂劇團主辦，彩霞教育基金會共同合辦的「布農天籟合唱音樂會」，自疫情蔓燒年餘趨緩後，再度邀請南投縣民和國中、潭南國小與希娜巴嵐國小三校合唱團同台演出，7/1(六)14:30南投縣文化局演藝廳原聲開唱。

此次演出除了呈現布農歌謠與東南亞民謠等不同特色的曲目外，特別邀請國內新銳全方位多媒體創作人蔣榮宗老師，以管弦樂的聲響設計，為《思念故鄉》合唱重新編曲，展現多元新面貌，另外以日月潭湖底世界發想為主軸的《自然‧源起》第三部曲，利用多媒體合成器加入環境音與沈浸式音效設計，並融合豎琴以及人聲合唱，為全新創作世界首演，將帶給觀眾耳目一新的體驗。

▲▼ 。（圖／財團法人台北市彩霞教育基金會提供）

▲「布農天籟合唱音樂會」7/1(六)14:30南投縣文化局演藝廳原聲開唱。（圖／財團法人台北市彩霞教育基金會提供）

成立滿20周年的彩霞教育基金會，為改善學校音樂師資的不足，長期贊助南投偏鄉學校的音樂教育，2006年起敦聘張渝姍老師每週不間斷深入偏鄉指導，所扶植的南投民和國中、潭南國小與希娜巴嵐國小合唱團，在師生們共同努力下，屢獲全國音樂大賽特優、台北國際合唱大賽、唱響奧地利維也納世界和平合唱節及美國舊金山台灣文化節等。

主辦單位期盼透過此場音樂會，除了讓偏鄉的家長能欣賞孩子們努力的成果外；合唱團彼此有更多互動交流的機會，同時讓更多人聽到布農孩子純萃的歌聲，感受他們對這片土地的情感。歡迎大家前往聆賞參與「布農天籟合唱音樂會」，給予這群熱愛唱歌，有音樂夢的布農孩子支持與鼓勵！

「2023布農天籟合唱音樂會」宣傳短片
https://youtu.be/nP7NnvnuiFE&feature=share

2023布農天籟合唱音樂會
日期：2023/7/1 (六)
時間：14:30
地點：南投縣政府文化局演藝廳 (南投縣南投市建國路135號)

演出曲目：
布農歌謠：思念故鄉、Buan月亮、Bunun布農、Sinapalan希娜巴嵐、擁抱大地、自然‧源起
東南亞歌謠：Cing Langkeling、Ayo mama

詳情請洽：財團法人台北市彩霞教育基金會
電話：(02)25708818#270 宋小姐

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