噁爆！沙拉竟藏「神秘帶牙骨頭」　泰女嘔不停：要吐幾次才能清胃

▲泰國一名女子在木瓜沙拉中吃到一根帶牙齒的骨頭。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名女子日前在吃木瓜沙拉（som tam）時，意外在碗底發現一組帶著牙齒的奇怪骨頭，讓她噁心得當場嘔吐不止。

據泰媒The Thaiger報導，女子3日在Facebook上傳2張照片，聲稱她日前在一家餐廳買了她最愛的發酵魚木瓜沙拉後，便開心地回家大快朵頤。不料，女子快吃完時，突然發現碗底有一塊大骨頭。起初，女子以為這只是一根魚骨，因此她沒有多想就隨手將骨頭扔進垃圾桶。

不過，女子越想越奇怪，於是再從垃圾桶裡撿起骨頭洗乾淨，這時她才發現骨頭上居然長了一排牙齒。女子表示，她並不清楚這根骨頭究竟是什麼，但她一看到骨頭上的牙齒就頓覺反胃、嘔吐不止，「我不知道它到底是什麼，但我更想知道我要吐幾次才能將肚子裡的沙拉全部吐光？」

女子也透露，她曾自我安慰說這可能是木瓜沙拉裡的發酵魚，但魚是沒有牙齒的，「我不知道我到底吃了什麼，而這也終結了我對發酵魚的愛」。這根不尋常的骨頭在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，並在網上引起瘋傳。

有網友留言表示，這根骨頭可能來自於鯧魚等大型魚類，因為鯧魚是有形似人類牙齒的。泰國醫生阿瑞吉（Itawat Areekit）也認為這是鯧魚的牙齒，還安慰女子不要害怕，因為鯧魚非常美味，還被用在許多泰國菜中。