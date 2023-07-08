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集體中邪？印尼工廠逾百人「癱軟哭喊」　他悚憶：彷彿會傳染

▲▼印尼工廠集體歇斯底里事件。（圖／翻攝Instagram@obrolanmajalengka）

▲印尼工廠發生集體歇斯底里事件。（圖／翻攝Instagram@obrolanmajalengka）

記者吳美依／綜合報導

印尼西爪哇省一間工廠發生「集體歇斯底里」事件，100名左右的員工陸續失控，有人倒地昏迷，有人全身癱軟且不斷哭喊，廠房作業一度被迫停擺。化名AR的員工形容，這個現象「彷彿會傳染一樣」，現場氣氛令人毛骨悚然。

這起詭異事件發生於6日，論壇報、羅盤報等印尼媒體紛紛用「附身」（Kesurupan）形容事發過程。當局研判，原因可能是過度疲勞引起的精神恍惚。

警察局長英德拉（Indra Novianto）透露，第一名員工疑似「被附身」，接著很快又有另一人「被附身」，從上午11時一直持續至下午，受害者們才在同事安撫下，逐漸穩定情緒。

AR回憶，事件發生在休息時間，起初只有縫紉部的3名員工出現異常，之後迅速蔓延到其他部門，由於失控人數太多，工廠氣氛相當緊繃，也無法進行生產。附近小吃攤販庫司里迪（Kusridi）回憶，當時聽見廠內傳來歇斯底里的聲音，簡直嚇壞了。但整起事件在數小時內結束，下午4時左右情況明顯改善，也有員工陸續走出大門，準備回家。

集體歇斯底里（mass hysteria）在人類學、社會學及心理學等領域都有相關研究，它指的是集體性恐慌、錯覺或無病因症狀，包括噁心、肌肉無力、昏厥、頭痛等，通常一開始只有一人因為壓力發作，隨後迅速傳播到其他人身上。

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